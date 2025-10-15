विज्ञापन
6 सीट और एक MLC... बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच कुछ यूं बनी बात

इस घोषणा से पहले अमित शाह के साथ करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक के बाद कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा से भी मुलाकात की थी. कुशवाहा महुआ विधानसभा सीट की मांग कर रहे थे.

उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी में बन गई बात
  • बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सीटों को लेकर पक्की डील हो गई है
  • राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह विधानसभा सीटों के साथ बिहार विधान परिषद में एक सीट भी दी जाएगी
  • उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगी
पटना:

बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में खींचतान का दौर जारी है. हालांकि, पार्टियों के बीच सीटों को लेकर जारी इस खींचतान के बीच एनडीए और खासकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए अच्छी खबर आई है. कहा जा रहा है कि बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच अब सब कुछ ठीक है. बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सीटों को लेकर अब पक्की डील हो गई है.  इस डील के मुताबिक सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा उम्मीदवार होंगी. इस डील के  बाद अब उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं जबकि एक एमएलसी की सीट देना भी तय हुआ है.  

उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत बनने के बाद बिहार बीजेपी ने एक बयान भी जारी किया. इस बयान में कहा गया है कि एनडीए गठबंधन के प्रमुख साथी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ विस्तृत वार्ता की गई. जिसके बाद ये तय हुआ कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में छह सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे जबकि बिहार विधान परिषद में उन्हें एक सीट दी जाएगी. 

आपको बता दें कि कुछ घंटे पहले ही एनडीए में लगा था कि सब ठीक हो गया लेकिन तभी आज सुबह-सुबह आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सब ठीक नहीं है. उनके इस बयान के बाद बीजेपी हरकत में आई थी औऱ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को कुशवाहा को मनाने के काम में लगाया गया था. राय कुशवाहा को लेकर दिल्ली आए और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है. अमित शाह से मुलाकात के बाद कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत होगी. 

कुशवाहा की नाराजगी हुई दूर

पहले से ही ये माना जा रहा था कि कुशवाहा की नाराजगी को दूर कर लिया गया है. बस इसकी औपचारिक घोषणा होनी बची थी. अमित शाह के साथ करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक के बाद कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा से भी मुलाकात की थी. कुशवाहा महुआ विधानसभा सीट की मांग कर रहे थे. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि डेढ़ घंटे की बैठक के बाद भी कुशवाहा महुआ सीट पर खाली हाथ ही हैं. महुआ सीट कुशवाहा को मिलेगी या नहीं, इसका गोलमोल जवाब देते हुए कुशवाहा नित्यानंद राय के साथ निकल गए. 

