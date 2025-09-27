महुआ सीट किसी की बपौती नहीं है... तेज प्रताप की सीधी चेतावनी, कह गए बहुत कुछ

बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की महुआ सीट को लेकर खूब चर्चा है. तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान काफी पहले कर चुके हैं. शनिवार को भी तेज प्रताप महुआ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे. जहां उन्होंने जनसंवाद में महुआ के राजद विधायक मुकेश रौशन पर तीखा हमला बोला. क्षेत्र की एक जर्जर सड़क की गिट्टी उठाकर तेज प्रताप ने दिखाया कि विधायक ने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया है. उन्होंने विधायक पर महुआ के विकास के नाम पर 'लूट' का आरोप भी लगाया. तेज प्रताप यादव ने राजद विधायक मुकेश रौशन को 'निकम्मा' बताते हुए कहा कि इस बार जनता उसको धूल चटाएंगी.



तेज प्रताप यादव बोले- महुआ किसी का बपौती सीट नहीं है

आपने कहा था कि विधायक माफी नहीं मांगेगा तो अनशन पर बैठेंगे... इस सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि देखिए विधायक क्या माफी मांगेगा, नहीं मांगेगा ये तो वो जानेगा. लेकिन जनता को उसको धूल चटाएगा ही. महुआ के लोग हम ही को चाह रहा है. आप ओपनियन पोल कर लीजिए. गैर राजनैतिक लोग भी मुझे ही चाह रहे हैं. महुआ किसी का बपौती सीट नहीं ना है जी. उसको रोना है, गाना है, झुनझुना बजाना है. बजाने दीजिए.

इंजीनियर कॉलेज खोलने की घोषणा की

महुआ में तेज प्रताप यादव ने घोषणा की कि यदि वह चुनाव जीतते हैं, तो महुआ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करेंगे. उन्होंने याद दिलाया कि पहले जब वह तत्कालीन विधायक थे और स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने महुआ में एक मेडिकल कॉलेज देने का काम किया था.

इस बार महुआ विधानसभा सीट पर रहेगी सबकी नजर

बताते चले कि तेज प्रताप यादव इस समय समस्तीपुर की हसनपुर सीट से विधायक हैं. इससे पहले वो महुआ से विधायक रह चुके हैं. पार्टी और परिवार से बाहर निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी. महुआ से इस समय राजद के मुकेश रौशन विधायक हैं. यदि तेज प्रताप यहां से चुनाव लड़ते हैं तो राजद इस सीट पर क्या रणनीति अपनाती है, देखने वाली बात होगी.

यह भी पढ़ें - तेज प्रताप की पार्टी के पोस्टर में लालू-राबड़ी की फोटो क्यों नहीं? जनशक्ति जनता दल नेता ने बताई वजह