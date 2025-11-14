विज्ञापन
RJD का पुराना MY किला टूटा, यादव-मुस्लिम सीटों पर भी एनडीए को शानदार कामयाबी

RJD MY Equation: एनडीए ने इस बार आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगा दी है, बिहार में यादव और मुस्लिम बहुल सीटों पर एनडीए को भारी बढ़त मिलती दिख रही है.

Bihar Election Result: बिहार में एमवाई समीकरण

Bihar Election Result: बिहार चुनाव में एनडीए की आंधी में सब कुछ उड़ता हुआ नजर आ रहा है. एनडीए फिलहाल कुल 243 सीटों में से 206 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं इसमें अकेले बीजेपी की सीटें 94 हैं और जेडीयू 83 सीटों पर आगे चल रही है. इस बार कई तरह के समीकरण भी ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं. आरजेडी का MY किला भी नहीं टिक पाया, यानी मुस्लिम और यादव वोटर्स भी बंट गए और बीजेपी को इसका पूरा फायदा हुआ. जेडीयू और बीजेपी ने कई ऐसी सीटें जीती हैं, जहां यादव और मुस्लिम समाज के वोटर काफी ज्यादा हैं. जो आंकड़े सामने आए हैं, वो आरजेडी के लिए काफी चिंताजनक हैं. 

मुस्लिम सीटों का हाल

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की कुल 39 मुस्लिम बहुल सीटों में से एनडीए 27 सीटों पर आगे है या फिर जीत दर्ज कर चुकी है. वहीं महागठबंधन को महज 6 सीटें मिलती दिख रही हैं. अगर यही आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो महागठबंधन को 12 सीटों का नुकसान होगा, वहीं एनडीए को 11 सीटों का फायदा होता दिख रहा है.  

यादव सीटों पर भी एनडीए आगे

बिहार की कुल 126 सीटें ऐसी हैं, जहां पर यादव वोटर निर्णायक भूमिका में रहता है. अब तक के चुनावों में ये वोट बैंक आरजेडी के खाते में जाता था, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं. एनडीए 126 में से 100 सीटों पर आगे है या फिर उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके हैं. वहीं महागठबंधन का हाल काफी बुरा है, वो 22 सीटों पर ही बढ़त बना पाया है. यानी तेजस्वी यादव अपने पारंपरिक वोट भी नहीं बचा पाए हैं. 

हर रीजन में एनडीए का जलवा

बिहार के हर रीजन में इस बार एनडीए को जमकर फायदा हुआ है. फिर चाहे वो सीमांचल हो, मिथिलांचल हो या फिर मगध का क्षेत्र, हर तरफ सिर्फ एनडीए ही एनडीए नजर आ रही है. हर रीजन में एनडीए को 6 से लेकर 15 सीटों का फायदा दिख रहा है. वहीं महागठबंधन में शामिल दलों का हाल काफी बुरा है. कांग्रेस को महज दो सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं आरजेडी 24 सीटों पर सिमट सकती है. 

