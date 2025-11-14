Bihar Election Results 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने में अब कुछ

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसले का दिन आज है. मतगणना शुरू होते ही रुझान आने लगे हैं. इस बार राज्य में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग (पहले चरण में 65%, दूसरे चरण में 69%) दर्ज की गई, जिसके बाद एग्जिट पोल्स में NDA को बहुमत मिलता दिख रहा है. जहां NDA और महागठबंधन दोनों ही खेमे अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं इस चुनाव में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर है नीतीश कैबिनेट के 28 मंत्रियों की. इनमें भाजपा के 16 और JDU के 12 निवर्तमान मंत्री शामिल हैं. उम्मीदवार होने के साथ-साथ मंत्री होने का अतिरिक्त दबाव इन सभी पर है. क्या ये मंत्री अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर जनता ने इस बार नए चेहरों को मौका दिया है? कुछ ही देर में पता चलेगा कि बंपर वोटिंग के बीच NDA का दावा मजबूत होता है या महागठबंधन का दांव भारी पड़ता है.

