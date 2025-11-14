विज्ञापन
विशेष लिंक

Bihar Election Results 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने में अब कुछ

चुनाव में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर है नीतीश कैबिनेट के 28 मंत्रियों की. इनमें भाजपा के 16 और JDU के 12 निवर्तमान मंत्री शामिल हैं. उम्मीदवार होने के साथ-साथ मंत्री होने का अतिरिक्त दबाव इन सभी पर है. क्या ये मंत्री अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर जनता ने इस बार नए चेहरों को मौका दिया है? जानिए

Read Time: 2 mins
Share
Bihar Election Results 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने में अब कुछ
  • बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में मतगणना शुरू होते ही परिणामों का रुझान आने लगा है
  • इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज हुई है, अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता की चाभी किसके हाथ लगेगी
  • नीतीश कैबिनेट के 28 मंत्रियों में से भाजपा के 16 और JDU के 12 मंत्री उम्मीदवार हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसले का दिन आज है. मतगणना शुरू होते ही रुझान आने लगे हैं. इस बार राज्य में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग (पहले चरण में 65%, दूसरे चरण में 69%) दर्ज की गई, जिसके बाद एग्जिट पोल्स में NDA को बहुमत मिलता दिख रहा है. जहां NDA और महागठबंधन दोनों ही खेमे अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं इस चुनाव में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर है नीतीश कैबिनेट के 28 मंत्रियों की. इनमें भाजपा के 16 और JDU के 12 निवर्तमान मंत्री शामिल हैं. उम्मीदवार होने के साथ-साथ मंत्री होने का अतिरिक्त दबाव इन सभी पर है. क्या ये मंत्री अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर जनता ने इस बार नए चेहरों को मौका दिया है? कुछ ही देर में पता चलेगा कि बंपर वोटिंग के बीच NDA का दावा मजबूत होता है या महागठबंधन का दांव भारी पड़ता है.

ये भी पढ़ें : 243 सीटों का रिजल्ट यहां देखिए, पल-पल का हर अपडेट्स

देखें नतीजे LIVE!

सीटमंत्रीपद-मंत्रालयरुझान-नतीजा
तारापुरसम्राट चौधरीउपमुख्यमंत्री
लखीसरायविजय सिन्हाउपमुख्यमंत्री
सिवानमंगल पांडेस्वास्थ्य मंत्री
बांकीपुरनितिन नवीनपथ निर्माण मंत्री
दरभंगासंजय सरावगीराजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री
जालेजिवेश मिश्रनगर विकास एवं आवास विभाग
कुढ़नीकेदार प्रसाद गुप्तापंचायती राज
साहेबगंजराजू कुमार सिंहपर्यटन मंत्री
अमनौरकृष्ण कुमार मंटूसूचना एवं प्रौद्योगिकी
बिहारशरीफसुनील कुमारपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
बछवारासुरेंद्र मेहताखेल मंत्री
छातापुरनीरज सिंह बबलूपीएचइडी मंत्री
झंझारपुरनीतीश मिश्राउद्योग मंत्री
बेतियारेणु देवीपशुपालन एवं मत्स्य संसाधन
हरसिद्धीकृष्णनंदन पासवानगन्ना एवं उद्योग विभाग
गयाडॉ प्रेम कुमारकृषि मंत्री
सरायरंजनविजय कुमार चौधरीजल संसाधन
कल्याणपुरमहेश्वर हजारीसूचना एवं जनसंपर्क
बहादुरपुरमदन सहनीसमाज कल्याण
सोनबरसा (अ.जा.)रत्नेश सादाकैबिनेट मंत्री
भोरे (अ.जा.)सुनील कुमार
नालंदाश्रवण कुमारग्रामीण विकास
धमदाहालेशी सिंहखाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री
सुपौलबिजेन्द्र प्रसाद यादवऊर्जा मंत्री
चैनपुरमो जमा खानअल्पसंख्यक कल्याण मंत्री
अमरपुरजयंत राजभवन निर्माण मंत्री
चकाईसुमित कुमार सिंहविज्ञान प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा
फुलपरासशीला मंडलपरिवहन मंत्री

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election Results 2025, Bihar Election Result, Bihar Election Nitish Minister Result
Get App for Better Experience
Install Now