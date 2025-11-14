Bihar Election Results 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने में अब कुछ

- बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में मतगणना शुरू होते ही परिणामों का रुझान आने लगा है
- इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज हुई है, अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता की चाभी किसके हाथ लगेगी
- नीतीश कैबिनेट के 28 मंत्रियों में से भाजपा के 16 और JDU के 12 मंत्री उम्मीदवार हैं
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसले का दिन आज है. मतगणना शुरू होते ही रुझान आने लगे हैं. इस बार राज्य में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग (पहले चरण में 65%, दूसरे चरण में 69%) दर्ज की गई, जिसके बाद एग्जिट पोल्स में NDA को बहुमत मिलता दिख रहा है. जहां NDA और महागठबंधन दोनों ही खेमे अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं इस चुनाव में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर है नीतीश कैबिनेट के 28 मंत्रियों की. इनमें भाजपा के 16 और JDU के 12 निवर्तमान मंत्री शामिल हैं. उम्मीदवार होने के साथ-साथ मंत्री होने का अतिरिक्त दबाव इन सभी पर है. क्या ये मंत्री अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर जनता ने इस बार नए चेहरों को मौका दिया है? कुछ ही देर में पता चलेगा कि बंपर वोटिंग के बीच NDA का दावा मजबूत होता है या महागठबंधन का दांव भारी पड़ता है.
|सीट
|मंत्री
|पद-मंत्रालय
|रुझान-नतीजा
|तारापुर
|सम्राट चौधरी
|उपमुख्यमंत्री
|लखीसराय
|विजय सिन्हा
|उपमुख्यमंत्री
|सिवान
|मंगल पांडे
|स्वास्थ्य मंत्री
|बांकीपुर
|नितिन नवीन
|पथ निर्माण मंत्री
|दरभंगा
|संजय सरावगी
|राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री
|जाले
|जिवेश मिश्र
|नगर विकास एवं आवास विभाग
|कुढ़नी
|केदार प्रसाद गुप्ता
|पंचायती राज
|साहेबगंज
|राजू कुमार सिंह
|पर्यटन मंत्री
|अमनौर
|कृष्ण कुमार मंटू
|सूचना एवं प्रौद्योगिकी
|बिहारशरीफ
|सुनील कुमार
|पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
|बछवारा
|सुरेंद्र मेहता
|खेल मंत्री
|छातापुर
|नीरज सिंह बबलू
|पीएचइडी मंत्री
|झंझारपुर
|नीतीश मिश्रा
|उद्योग मंत्री
|बेतिया
|रेणु देवी
|पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन
|हरसिद्धी
|कृष्णनंदन पासवान
|गन्ना एवं उद्योग विभाग
|गया
|डॉ प्रेम कुमार
|कृषि मंत्री
|सरायरंजन
|विजय कुमार चौधरी
|जल संसाधन
|कल्याणपुर
|महेश्वर हजारी
|सूचना एवं जनसंपर्क
|बहादुरपुर
|मदन सहनी
|समाज कल्याण
|सोनबरसा (अ.जा.)
|रत्नेश सादा
|कैबिनेट मंत्री
|भोरे (अ.जा.)
|सुनील कुमार
|नालंदा
|श्रवण कुमार
|ग्रामीण विकास
|धमदाहा
|लेशी सिंह
|खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री
|सुपौल
|बिजेन्द्र प्रसाद यादव
|ऊर्जा मंत्री
|चैनपुर
|मो जमा खान
|अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री
|अमरपुर
|जयंत राज
|भवन निर्माण मंत्री
|चकाई
|सुमित कुमार सिंह
|विज्ञान प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा
|फुलपरास
|शीला मंडल
|परिवहन मंत्री
