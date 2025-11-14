BJP नेताओं ने नतीजों से पहले किया 'बिहार विधानसभा' का अनूठा अनुष्ठान, देखिए जरा

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में बस कुछ देर का वक्त बाकी है. सभी दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. वहीं, समर्थक उत्साहित होकर अपने दलों के लिए पूजा-पाठ भी शुरू कर चुके हैं. कुछ ऐसा ही पटना के हनुमान मंदिर में दिखा. जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा की तस्वीर के साथ पूजा कर रहा है.

A BJP worker, Krishna Kumar Singh, says, "2025 - NDA sang Nitish. We have offered prayers for a thumping majority. We performed aarti of Bihar Vidhan Sabha and applied 'rajtilak'. The manner in which the people of Bihar have given a mandate to the NDA, we are confident…

कृष्णा कुमार सिंह नामक वर्कर ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की फोटो के साथ विधानसभा भवन की पूजा कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि 2025 में एनडीए संग नीतीश तय है. उन्होंने कहा कि वो विधानसभा में राजतिलक कर रहे हैं. बिहार की जनता ने एनडीए को अपना पूरा समर्थन दिया है.

गौरतलब है कि बिहार में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी. राज्य में इस बार कुल 67 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई है. आजादी के बाद राज्य में पहली बार इतनी वोटिंग हुई थी. अब जनता के फैसले की बारी है. बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 122 का है.