बिहार में 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर रही NDA, जानें तब किसे कितनी मिली थी सीटें

Bihar Election Result Live: बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी हो रहे हैं, अब तक के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है. वहीं महागठबंधन को 100 सीटें भी मिलती नजर नहीं आ रही हैं. इसी बीच एनडीए के नेताओं की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं. ज्यादातर नेता बार-बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार 2010 विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड टूटने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि 2010 में बिहार चुनाव में क्या हुआ था और किसे कितनी सीटें मिली थीं.

2010 का रिकॉर्ड तोड़ने की बात

जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने भी चुनाव नतीजों के बीच दावा किया है कि इस बार एनडीए 2010 की तरह परफॉर्म करने जा रही है, हो सकता है कि ये रिकॉर्ड भी टूट जाए. वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ऐसा ही बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए 2010 से भी ज्यादा सीटें जीत रही है. इनके अलावा भी बीजेपी और जेडीयू के कई नेता ऐसा ही दावा कर रहे हैं.

ऐसा रहा था 2010 का चुनाव

बिहार में 2010 का चुनाव काफी खास था, इस चुनाव में भी बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी. 2010 में एनडीए को बिहार की 243 सीटों में से 206 सीटें मिली थीं, ये इस गठबंधन का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. यही वजह है कि तमाम नेता इस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं.

किसे मिली थी कितनी सीटें?