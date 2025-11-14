Bihar Result: NDA की सबसे ज्यादा हारने वाली सीटों पर चिराग ने कैसे दर्ज की जीत?

Bihar Assembly Elections Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बंपर जीत मिली है. अभी तक सामने आए रुझानों में NDA 207 सीटों पर आगे नजर आ रही है. इसमें कई सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत भी चुके हैं. एनडीए के पांचों पांडव जदयू, बीजेपी, लोजपा (रामविलास), हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने गजब का प्रदर्शन किया है. यूं तो एनडीए के सभी साथियों का इस जीत में अहम योगदान है. लेकिन पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने उम्मीद से कहीं आगे बढ़कर रिजल्ट प्राप्त किया है.

29 सीटें मिली, एक प्रत्याशी की नामांकन रद्द, 28 में से 21 पर आगे

लोजपा रामविलास इस चुनाव में 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. जिसमें एक सीट पर लोजपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था. अब 28 सीटों पर चिराग की पार्टी के उम्मीदवार 21 सीटों पर आगे चल रहे है. खबर लिखे जाने तक रिजल्ट के दिन शाम 3 बजकर 50 मिनट तक चिराग के 28 में से 21 उम्मीदवार अपनी-अपनी सीटों पर आगे हैं या जीत चुके हैं.

महुआ, बलरामपुर, बोचहां, चेनारी जैसी हारने वाली सीटों पर भी चिराग के प्रत्याशी आगे

खास बात यह है कि चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में वो सीटें दी गई थी, जहां बीते 3-4 चुनाव से एनडीए की हालत खराब हो जा रही थी. लेकिन इन खराब सीटों पर भी मोदी के हनुमान ने जीत की चिराग जला दी है.



इसमें वैशाली की महुआ (जहां तेज प्रताप मैदान में हैं), मुजफ्फरपुर की बोचहां (मुसाफिर पासवान और उनके बेटे यहां से जीतते रहे हैं), चेनारी (कांग्रेस यहां से जीतती रही है) जैसी सीटें भी शामिल है. कटिहार की बलरामपुर सीट जो लंबे समय तक सीपीआईएमएल के महबूब आलम के कब्जे में थी, यहां भी चिराग की पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही है.

ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए की इस बड़ी जीत में चिराग पासवान का एक बहुत बड़ा योगदान है. न केवल अपनी सीटों पर जीत के हिसाब से, बल्कि अन्य सीटों पर अपने पासवान वोटरों के जरिए एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के मामले में भी.

चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार 21 सीटों पर आगे हैं-

सुगौली - राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता - 30936 मतों से आगे

गोविंदगंज - राजू तिवारी - 22845 मतों से आगे

बेलसंड - अमित कुमार - 14915 मतों से आगे

बहादुरगंज - मोहम्मद कलिमुद्दीन - 1701 मतों से आगे

कसबा - नितेश कुमार सिंह - 14060 मतों से आगे

बलरामपुर - संगीता देवी - 20560 मतों से आगे

सिमरी बख्तियारपुर - संजय कुमार सिंह - 9842 मतों से आगे

बोचहां - बेबी कुमारी - 18563 मतों से आगे

दरौली - विष्णु देव पासवान - 4854 मतों से आगे

महुआ - संजय कुमार सिंह - 18508 मतों से आगे

बखरी - संजय कुमार - 3520 मतों से आगे

परबत्ता - बाबूलाल शौर्य - 4554 मतों से आगे

नाथनगर - मिथुन कुमार - 5657 मतों से आगे

ब्रह्मपुर - हुलास पांडे - 3592 मतों से आगे

चेनारी - मुरारी प्रसाद गौतम - 870 मतों से आगे

ओबरा - प्रकाश चंद्र - 7591 मतों से आगे

शेरघाटी - उदय कुमार सिंह - 5883 मतों से आगे

देहरी - राजीव रंजन सिंह - 9466 मतों से आगे

रजौली - विमल राजबंशी - 3462 मतों से आगे

गोबिन्दपुर - बिनिता मेहता - 9743 मतों से आगे

बख्तियारपुर - अरुण कुमार - 1059 मतों से आगे

7 सीटों पर LJP (रामविलास) दूसरे नंबर पर

इन 21 सीटों के अलावा जो 7 सीटें हैं, उन पर भी चिराग की पार्टी के उम्मीदवार फाइट में है. यहां लीड भले ही दूसरे उम्मीदवार को हो, लेकिन दूसरे नंबर पर चिराग की पार्टी के उम्मीदवार ही है. ये 7 सीटें हैं- बोधगया, गरखा, साहेबपुर कमाल, पालिगंज, मखदुमपुर, फतुहा और मनेर की सीटें हैं. इन सभी जगहों पर ये पार्टी दूसरे नंबर पर फाइट कर रही है. कुल मिलाकर, LJPRV अभी कुल 21 सीटों पर लीड बनाए हुए है.

