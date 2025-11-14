विज्ञापन
सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक... ऐसे बढ़ता गया NDA का कारवां.. महागठबंधन फुस्स

बिहार में एनडीए महागठबंधन रिकॉर्ड जीत की तरफ बढ़ता दिख रहा है. 2010 के बाद ये पहला मौका होगा जब एनडीए को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई हो.

BJP की अगुवाई में NDA बिहार चुनाव में रिकॉर्ड बनाने के बेहद करीब है
  • अंग प्रदेश के 27 सीटों में से NDA 25 सीटों पर आगे है और महागठबंधन को यहां 6 सीटों का नुकसान हुआ है
  • भोजपुर क्षेत्र की 46 सीटों में NDA 38 सीटों पर लीड कर रहा है, जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का भारी नुकसान हुआ है
  • मगध क्षेत्र की 47 सीटों में से NDA 38 सीटों पर आगे है और महागठबंधन को यहां 21 सीटों का नुकसान हुआ है
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की सुनामी दिख रही है. रुझानों को देखें तो 2010 के बाद ये पहला मौका है जब NDA ने इनती बड़ी जीत दर्ज करने के करीब है. अभी तक के जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक NDA ने बिहार के सभी छह क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं, इन क्षेत्रों में महागठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ है. अगर बात बिहार के अंग प्रदेश की करें तो यहां की 27 में से 25 सीटों पर NDA लीड कर रही है. अगर 2020 की तुलना में इस बार की बात करें तो NDA को सात सीटों का फायदा होता दिख रहा है. इस इलाके में अगर महागठबंधन के परफॉर्मेंस की बात करें तो वो 2 सीट पर लीड कर रही है. 2020 की तुलना में महागठबंधन को 6 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है. 

भोजपुर के इलाके की 46 सीटों में से 38 पर NDA लीड कर रही है. पिछले चुनाव की तुलना में NDA को 27 सीटों का फायदा होता दिख रहा है. वहीं, महागठबंधन 7 सीटों पर लीड कर रही है. अगर 2020 के चुनाव से इस बार के चुनाव की तुलना करें को महागठबंधन को 27 सीटों को नुकसान होता दिख रहा है. 

यही हाल कुछ मगध क्षेत्र का भी है. यहां की 47 सीटों में से NDA 38 पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं. 2020 की तुलना में इस बार NDA को 21 सीटों का फायदा हुआ है. उधर, महागठबंधन को इस इलाके में भी भारी नुकसान होता दिख रहा है. फिलहाल वो 9 सीटों पर आगे चल रही है लेकिन 2020 की तुलना में उसे इस बार यहां कुल 21 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है. 

वहीं, मिथिलांचल की बात करें तो यहां की 50 सीटों में से NDA अभी 41 सीटों पर लीड कर रही है. यानी 2020 की तुलना में उसे इस बार कुल 8 सीटों का फायदा होता दिख रहा है. वहीं, इस क्षेत्र में महागठबंधन अभी 9 सीटों पर आगे दिख रहा है. 2020 की तुलना में महागठबंधन को 8 सीटों का नुकसान हुआ है.

बात अगर सीमांचल इलाके की करें तो एग्जिट पोल में उम्मीद जताई गई थी कि यहां महागठबंधन का परफॉर्मेंस बेहतर रह सकता है. लेकिन जो नतीजे आते दिख रहे हैं उसमे महागठबंधन को यहां भी नुकसान हुआ है. सीमांचल की 24 सीटों में से NDA अभी 14 सीटों पर आगे चल रहा है. पिछले चुनाव की तुलना में NDA को इस बार दो सीटों पर फायदा हुआ है. वहीं महागठंधन कुल चार सीटों पर आगे चल रहा है. सीमांचल में महागठबंधन को पिछले बार की तुलना में तीन सीटों का नुकसान होता दिख रहा है. 

इसी तरह तिरहुत क्षेत्र की 49 सीटों में से NDA 48 सीटों पर आगे है. NDA को यहां कुल 17 सीटों का फायदा होता दिख रहा है. यहां महागठबंधन  एक सीट पर आगे है. अगर बात 2020 से करें तो महागठबंधन को कुल 17 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है. 

