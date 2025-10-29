पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी सकते हैं... बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी का विवादित बयान

- बिहार चुनाव के नजदीक आने पर एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं
- राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर वोटों के लिए कुछ भी करने का आरोप लगाया है
- राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी केवल वोटों की चाह रखते हैं और जनता के लिए किसी भी तरह का नाटक कर सकते हैं
बिहार चुनाव की तारीखें जैसे-जैसे करीब आती जा रही हैं वैसे वैसे ही नेताओं के बयान और तीखे होते दिख रहे हैं. एनडीए और महागठबंधन के नेता अपनी-अपनी चुनावी रैली में एक दूसरे पर तीखे हमले करते नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है. राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा कि आज की तारीख में पीएम मोदी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं.
VIDEO | Bihar Assembly Elections: "If you request PM Modi to dance for votes, he will do it; make him do anything you want now because he won't be seen after election," says Lok Sabha LoP Rahul Gandhi at Muzaffarpur poll rally.#BiharElectionsWithPTI— Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2025
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/LMaqWT9Yig
राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा कि उन्हें (पीएम मोदी) सिर्फ आपका वोट चाहिए. अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जो आप ऐसा ड्रामा करो वो कर देंगे. आप कहेंगे कि हम आपको वोट देंगे आप स्टेज पर आकर नाचिए तो वो स्टेज पर आकर नाच भी देंगे. जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो लेकिन चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे.
राहुल गांधी ने लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार सभी समाज और धर्मों की सरकार होगी. हमारी प्राथमिकता बिहार को आगे ले जाने की है. उन्होंने जातीय जनगणना की चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा में हमने प्रधानमंत्री से जातीय जनगणना कराने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा.
उन्होंने बिहार के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के लोग सभी स्थानों में मिल जाएंगे. उन्होंने दिल्ली बनाई, बेंगलुरु की सड़कें बनाईं, गुजरात में काम किया और मुंबई में मदद दी. हिंदुस्तान की सड़कों की बात छोड़ दीजिए, दुबई भी बिहार के लोगों की मेहनत से बना है.
राहुल गांधी ने सवाल किया कि बिहार के लोग जब अन्य प्रदेशों में जाकर उसे बना सकते हैं, तो वही काम वे बिहार में क्यों नहीं कर सकते. राहुल गांधी ने कहा कि सांसद ने कहा कि बिहार के युवा कहते हैं कि यहां रोजगार नहीं मिलता है. पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं. वे खुद को अति-पिछड़ा बताते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने क्या सुधार किया? क्या आप ऐसा बिहार चाहते हैं जहां आपको अपने ही राज्य में कुछ न मिले?
उन्होंने कहा कि आप सभी मोबाइल के पीछे देखिए, सभी में मेड इन चाइना लिखा हुआ है. हम इसे बदलना चाहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू करके बिहार के छोटे कारोबारियों को बर्बाद कर दिया. आज चारों तरफ जो भी चीज देखें, सब पर मेड इन चाइना लिखा है.
राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि अब ऐसा न हो. अब हर चीज, मोबाइल, पैंट-शर्ट, सब पर "मेड इन बिहार" लिखा जाए. बिहार के युवाओं को रोजगार मिले और यहां की फैक्ट्रियों में ही सब चीजें बनें. हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार बदला जा सकता है. बिहार को हम बदलेंगे. उन्होंने दिल्ली में छठ के दौरान यमुना नदी के पास तालाब बनाने की भी चर्चा करते हुए कहा कि इन्हें छठ से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ वोट से मतलब है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं