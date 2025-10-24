राहुल गांधी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम को दी श्रद्धांजलि, पीएम बोले-इनलोगों ने उन्हें बाथरूम में बंद किया

बिहार चुनाव की तारीखों के करीब आते ही राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर अपने हमलों को और तेज कर दिया है. चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं. एक दूसरे पर निशाना साधने के क्रम में कई पुराने किस्सों का भी जिक्र हो रहा है. पीएम मोदी ने बेगूसराय में अपनी रैली के दौरान ऐसे ही एक किस्से का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने अपनी चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी का जिक्र किया.

पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को तो याद ही होगा कि इस कांग्रेस पार्टी ने सीताराम केसरी के साथ किस तरह के व्यवहार किया था. पीएम मोदी का यह बयान उस वक्त आया है जब राहुल गांधी ने इस चुनावी माहौल में सीताराम केसरी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. राहुल गांधी के सीताराम केसरी को याद करने के बाद ही पीएम मोदी ने कांग्रेस और गांधी परिवार को लेकर टिप्पणी की है.

पीएम मोदी ने रैली में आगे कहा कि आज कांग्रेस के पूर्व अध्य सीताराम केसरी की पुण्यतिथि है. देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था. आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों और पिछड़ों का अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है.

उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सबसे बड़ा है. कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी. इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर के बाथरूम में बंद कर दिया. इतना ही नहीं उनको उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया. सीताराम केसरी के पद जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था इस परिवार ने उस पद की चोरी कर ली. साथियों ये ऐसे लोगों हैं जिनको आपके परिवार की कोई चिंता नहीं है.