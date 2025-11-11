विज्ञापन
Bihar Election Phase 2 Voting: 122 सीटों पर जारी है मतदान, जानिए आपकी सीट पर कितने प्रतिशत पड़े हैं वोट

Bihar Election Phase 2 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 122 सीटों पर आज मतदान जारी है. आइए जानते हैं किस सीट पर कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं.

Bihar Election Phase 2 Voting: 122 सीटों पर जारी है मतदान, जानिए आपकी सीट पर कितने प्रतिशत पड़े हैं वोट
नई दिल्ली:
सीट का नाम वोट प्रतिशत
अमौर
अमरपुर
अरवल
अररिया
अतरी
औरंगाबाद
औबरा (ओबरा)
कदवा
कहलगांव
कटोरिया
कटिहार
कदवा
कसबा
कैमूर
करगहर
करकट (काराकाट)
कुर्था
कोचाधामन
कोढ़ा
गोह
गोपालपुर
गोबिंदगंज
गोविंदपुर
गयाजी (गया टाउन)
गुरुआ
घोसी
चकाई
चैनपुर
चेनारी
छातापुर
चिरैया
चनपटिया
डेहरी
ढाका
धनदाहा (धमदाहा)
धोरैया
दिनारा
नरकटिया
नरकटियागंज
नरपतगंज
नवादा
नवीनगर
नाथनगर
नौतन
नोखा
पिपरा
परिहार
फारबिसगंज
फुलपरास
पूर्णिया
बगहा
बथनाहा
बयासी (बायसी)
बरारी
बलरामपुर
बनमनखी
बांका
बेतिया
बेलसंड
बेलागंज
बेलहर
बेनीपट्टी
बिस्फी
बिहपुर
भागलपुर
भभुआ
बोधगया
मदनपुर (मधुबन)
मधुबनी
मनिहारी
महादेवा (मखदुमपुर)
मकदूमपुर
मोहनिया
मोतिहारी
रक्सौल
रामगढ़
रामनगर
रानीगंज
रफीगंज
राजनगर
रजौली
रीगा
रानीगंज
रक्सौल
रून्नीसैदपुर
रूपौली
रक्सौल
लौरिया
लौकहा
वारसलीगंज
वजीरगंज
वाल्मीकिनगर
सासाराम
समस्तीपुर (कल्याणपुर)
सिकटा
सिकंदरा
सिकटी
सुल्तानगंज
सुगौली
सुफौल (सुपौल)
सुरसंड
सुर्संद
शिवहर
सीतामढ़ी
शेरघाटी
शेओहर
जहानाबाद
जमुई
झंझारपुर
झाझा
जोकीहाट
ठकुरगंज
त्रिवेणीगंज
टिकारी
कुटुम्बा
रक्सौल
हर्सिद्धि
हरलाखी
हिसुआ

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण में आज मतदान जारी है. इस चरण में 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. सुबह से ही कई इलाकों में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं. महिलाएं और युवा भी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.

चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की हैं. सुरक्षा बलों को संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों पर तैनात किया गया है. आयोग की ओर से जमीन से लेकर हवा तक निगरानी की जा रही है — ड्रोन कैमरों के जरिए भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

दूसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान हो रहा है, उनमें कई विधानसभा क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमाओं से सटे हुए हैं. ऐसे में बॉर्डर इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. अवैध गतिविधियों और बाहरी प्रभावों को रोकने के लिए एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार गश्त कर रही हैं.

