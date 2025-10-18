रोसड़ा सीट से CPI प्रत्याशी लक्ष्मण पासवान का नामांकन रद्द, कहा- साजिश के तहत हुई कार्रवाई

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के तहत शनिवार को हुई नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी में रोसड़ा (सुरक्षित) विधानसभा सीट से CPI प्रत्याशी लक्ष्मण पासवान का नामांकन रद्द कर दिया गया. जानकारी के अनुसार, नामांकन पत्र में तकनीकी त्रुटि पाए जाने के कारण निर्वाचन पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की. रोसड़ा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सुरक्षित है. इस सीट से महागठबंधन के दो घटक दल कांग्रेस और CPI दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे थे.

CPI प्रत्याशी लक्ष्मण पासवान ने बताया कि, मैं महागठबंधन के घटक दल CPI का अधिकृत उम्मीदवार हूं. मुझे 16 अक्टूबर को पार्टी का सिंबल दिया गया, जिसके आधार पर मैंने 17 अक्टूबर को नामांकन किया था. आज सुबह निर्वाचन पदाधिकारी ने फोन कर बताया कि मेरे फॉर्म में त्रुटि पाई गई है. मुझे कहा गया कि 11 बजे तक फॉर्म 26 में सुधार जमा करें. मैंने तय समय से पहले फॉर्म जमा भी कर दिया, फिर भी पर्यवेक्षक ने यह कहते हुए नामांकन रद्द कर दिया कि अब भी गड़बड़ी रह गई है. मुझे लगता है कि यह साजिश के तहत किया गया है. इसका असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ेगा। पार्टी जो निर्णय लेगी, उसका मैं पालन करूंगा.

वहीं, CPI के जिला सचिव सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना ने कहा कि निर्वाचन पदाधिकारी ने उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान का नामांकन रद्द करने की जानकारी दी है. मैं एक प्रस्तावक के रूप में वहां मौजूद था. फॉर्म में 26 में दो स्थानों पर त्रुटि की बात कही गई थी, जिसे सुधार कर जमा कर दिया गया था. इसके बावजूद नामांकन रद्द कर दिया गया. यह पूरी तरह से साजिश है, ताकि CPI को कमजोर किया जा सके. वहीं कांग्रेस उम्मीदवार बीके रवि ने इसे खेदजनक बताया है और सीपीआई के समर्थन की अपेक्षा की है. (इनपुट अविनाश कुमार)