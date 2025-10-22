विज्ञापन
भगवान की शरण में प्रत्याशी... मंदिर में विभा, अनिल और मो कामरान ने की मंदिर पूजा, नीतू ने की इबादत

नवादा:

बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन के बाद प्रत्याशी अब अपनी जीत के लिए भगवान की शरण में जा रहे हैं. जनसंपर्क में लोगों से मिलने के पहले प्रत्याशी मंदिर में मत्था टेक रहे हैं और मजार पर इबादत कर जीत की दुआ मांग रहे हैं. बिहार के नवादा जिले में कुछ ऐसा ही तस्वीर देखने को मिली है. नवादा विधानसभा की जेडीयू प्रत्याशी विभा देवी और हिसुआ के बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह मंदिर में पूजा अर्चना की. जबकि हिसुआ की कांग्रेस प्रत्याशी नीतू कुमारी मजार में इबादत की .

सूर्यमंदिर में की विभा ने पूजा अर्चना

नवादा विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी विभा देवी ने द्वापरकालीन सूर्य मंदिर, हंडिया में माथा टेका और जीत की कामना की. जेडीयू प्रत्याशी विभा देवी अपने समर्थकों के साथ इस सूर्य मंदिर पहुंची, जहां भगवान भास्कर की विधिवत पूजा अर्चना की. भगवान भास्कर से सफलता की प्रार्थना की. विभा देवी बिहार के पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं.   2020 से राजद से निर्वाचित हुई थी. लेकिन इस दफा राजद छोड़कर जेडीयू से चुनाव लड़ रही हैं. 

अनिल ने की कई मंदिरों में पूजा

हिसुआ के एनडीए प्रत्याशी अनिल सिंह ने भी नामांकन के बाद मंदिर में पूजा अर्चना की. बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह खनवां स्थित देवी मंदिर, मड़ही, नेमदारगंज काली स्थान और नारदीगंज हंडिया सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना कर जीत की कामना की. अनिल सिंह हिसुआ से तीन दफा बीजेपी से निर्वाचित हुए हैं. 2020 में कांग्रेस की नीतू कुमारी से पराजित हो गए थे. अनिल सिंह हिसुआ से चौथी दफा चुनाव लड़ रहे हैं. 

नीतू ने की मजार में चादरपोशी

हिसुआ क्षेत से महागठबंधन की प्रत्याशी नीतू कुमारी मजार पर पहुंचकर अपनी जीत की दुआ की है. नीति हजरत सैयद चमन शाह रहमतुल्ला अलैह उर्फ पहाड़ी बाबा मजार पर चादरपोशी कर दुआ मांगी. मजार पर सलाना उर्स का आयोजन हुआ, जिसमें वह शामिल हुई और  चुनाव में सफलता की कामना की. नीतू कुमारी बिहार के पूर्व दिवंगत मंत्री आदित्य सिंह की पुत्रवधू हैं. नीतू 2020 में पहली दफा कांग्रेस से निर्वाचित हुई हैं. पार्टी ने उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया हैं. 

मो .कामरान ने की चामुंडा मंदिर में पूजा

गोविंदपुर के निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद कामरान ने रूपौ स्थित चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना किया उसके बाद नामांकन का पर्चा दाखिल किया. मोहम्मद कामरान गोविंदपुर के राजद विधायक रहे हैं लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव में उतर गए हैं. मोहम्मद कामरान की जगह पूर्णिमा यादव को राजद से प्रत्याशी बनाया गया है.

उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान की घड़ी

देखें तो, चुनाव प्रत्याशियों के लिए इम्तहान की घड़ी है. इस इम्तहान में हर प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं. इसलिए जनता जनार्दन से आशीर्वाद चाहते हैं. लेकिन इससे पहले भगवान की शरण में पहुंचकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं.

