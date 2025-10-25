बिहार चुनाव: मढ़ौरा विधानसभा से NDA के LJP (R) प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द , NDA ने अंकित कुमार को दिया समर्थन

बिहार विधानसभा चुनाव के तहत मढ़ौरा सीट से NDA के लोक जनशक्ति पार्टी (आर) के प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है. NDA अंकित कुमार को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है. इसे लेकर NDA ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की. इस दौरान अरुण भारती सांसद LJP (R) ने कहा कि मढ़ौरा विधानसभा में अधिकृत प्रत्याशी का नामांकन तकनीकि कारण से निरस्त हो गया था. हमलोग अंकित कुमार जी को समर्थन दे रहे हैं. चिराग पासवान का जो विजन है 'बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट' वह छवि इनमें दिखती है. NDA इनको समर्थन देगा और चुनाव जीतने में पूरा समर्थन करेगा.

वहीं, JDU के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि अरुण भारती जी ने उनके पृष्ठभूमि की चर्चा की साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि एक अति पिछड़ा समुदाय के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को आत्मसात करने वाला यह NDA गठबंधन है. आज कि स्थिति में जब जन नायक कर्पूरी ठाकुर पैदा हो नहीं सकता उनका राजनीतिक अपमान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी उपाधि चोर के रूप में है. ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया की अंकित कुमार को NDA समर्थन देगा. मढ़ौराविधानसभा से अतिपिछड़ा का बेटा अंकित कुमार को समर्थन दिया है. यह बताया होता है कि जननायक को जो अपमान करने के जो लोग हैं उनको कारगर जवाब मढ़ौरा की जनता दे. इसी कारण से हम लोगों ने अंकित कुमार का समर्थन किया है.

वहीं, BJP के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में एक स्पष्टता दिख रही है जनता विकास के साथ मोदी नीतीश के साथ मन बना कर आगे बढ़ चुकी है. इस क्रम में मढ़ौरा की सीट पर एक परिवार लगातार पांच बार से सत्ता में है. और जब एनडीए की सभी पार्टियों ने श्री अंकित कुमार समर्थन देने का फैसला लिया. आज सभी दलों ने यह निर्णय लिया है कि अपना पूर्ण समर्थ अंकित के पीछे लगाएंगे ताकि परिवारवाद के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम मढ़ौरा में छेड़ी है अति पिछड़ा के उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने मुहीम जो मढ़ौरा के जनता के सामने छेड़ी है .उसमें पूरी तरह से एनडीए चट्टान की तरह उनके पीठ पर खड़ा है.

साथ ही LJP (R) के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ ने कहा कि यार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में होने का इराक पासवान की जो सोच है युवा और महिलाओं का खुशी का फल है कि अंकित कुमार जो किसान का बेटा है इस पिछला समाज से है बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए निकला है उसको आज हम सब समर्थन दे रहे हैं एनडीए का पूरा समर्थन है.