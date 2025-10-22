विज्ञापन
विशेष लिंक

मुझे भगवान ने राजनीति में भेजा...  NDTV से बोले खेसारी लाल यादव, पढ़ें और क्या कुछ कहा 

खेसारी लाल यादव ने कहा कि छपरा के विकास के लिए अगर भविष्य में प्रधानमंत्री के आवास पर भी धरना देना पड़ा तो मैं वो भी करूंगा.

Read Time: 3 mins
Share
मुझे भगवान ने राजनीति में भेजा...  NDTV से बोले खेसारी लाल यादव, पढ़ें और क्या कुछ कहा 
खेसारी लाल यादव ने कहा कि मेरा मकसद छपरा का विकास है
  • भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार में RJD के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है
  • उन्होंने अपने पुराने अश्लील गानों को अपनी गलती बताया. खेसारी ने कहा कि अब वो विकास के लिए राजनीति में आए हैं.
  • खेसारी लाल यादव ने छपरा के विकास के लिए PM आवास पर धरना देने तक की बात कही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के टिकट से मैदान में हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले ही RJD का हाथ थामा है. चुनाव में उतरने को लेकर खेसारी लाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वो कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे लेकिन उन्हें भगवान ने राजनीति में भेजा है. NDTV ने खेसारी लाल यादव की राजनीतिक में एंट्री से लेकर उनकी  भविष्य की योजनाओं को लेकर उनसे खास बातचीत की. 

इस बातचीत के दौरान NDTV ने जब उनसे पूछा कि आपके विरोधी अब आपके पुराने गानों और खासकर अश्लील गानों को वायरल कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने अश्लील गानों को लेकर सिर्फ इतना कहना है कि मेरे वे गाने गलती थी. लेकिन अब छपरा से चुनावी मैदान में हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे गंदे गानों की वजह से छपरा में जलजमाव नहीं हुआ है. बच्चों की शिक्षा भी मेरे गानों की वजह से बर्बाद नहीं हुई है. और तो और अस्पताल की बर्बाद व्यवस्था के जिम्मेदार भी मेरे गाने नहीं हैं. 

मुझे भगवान ने राजनीति में भेजा है

छपरा से चुनाव लड़ने के सवाल पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं आना चाहता था. भगवान ने मुझे यहां भेजा है. छपरा के विकास के लिए अगर भविष्य में प्रधानमंत्री के आवास पर भी धरना देना पड़ा तो मैं वो भी करूंगा. अगर चुनाव जीतने के बाद छपरा का विकास नहीं कर पाया तो कभी दोबारा लौटकर चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा. मैं बिहार में हर जगह प्रचार करने नहीं जा रहा हूं. मैं जहां जा रहा हूं वहां मुझे चाहने वाले पहुंच रहे हैं.  

मेरे गाने और डांस वीडियो के वायरल होने से मुझे बुरा नहीं लगता

NDTV ने जब खेसारी लाल यादव से उनके गानों और उनके डांस वीडियो के एक बार फिर वायरल होने पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में दूसरी पार्टियां ऐसा करके मुझे निशाना बनाना चाह रहे हैं. उन्हें जो करना है वो करें. मुझे इन बातों से ना कोई फर्क पड़ता है औऱ नहीं मुझे बुरा लगता है. जब मैंने वो गाने गाए वो दौर संगीत था. मैंने वो गाने लोगों के मंनोरंजन के लिए गाए. वो संगीत का विषय है और ये विकास का विषय है. महिलाओं की सुरक्षा पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि एक लड़की के सवाल के जवाब में कहा कि अगर सरकार आपकी सुरक्षा नहीं करती है तो मैं आपकी सुरक्षा करूंगा. खेरासी अपनी बहनों की सुरक्षा करना जानता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election, Khesari Lal Yadav, Chapra Assembly Seat
Get App for Better Experience
Install Now