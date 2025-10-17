विज्ञापन
बिहार चुनाव: नामांकन से पहले रोने क्यों लगे खेसारी लाल यादव, वीडियो हुआ वायरल 

खेसारी लाल यादव ने गुरुवार की शाम ही अपनी पत्नी चंदा देवी के साथ RJD में शामिल हुए थे. उनके RJD में शामिल होने की घोषणा खुद तेजस्वी यादव ने की.

नामांकन भरने से पहले भावुक हुए खेसारी लाल यादव
  • खेसारी लाल यादव ने छपरा से पहली बार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया
  • नामांकन के दौरान खेसारी लाल यादव भावुक हो गए और मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र राय से गले लगकर रोए
  • खेसारी लाल यादव ने गुरुवार शाम अपनी पत्नी के साथ RJD में शामिल होने की घोषणा तेजस्वी यादव के माध्यम से की
छपरा:

बिहार चुनाव के पहले चरण के तहत नामांकन का आज आखिरी दिन था. भोजपुरी फिल्मों के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव ने भी छपरा से बतौर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) उम्मीदवार अपना नामांकन किया. इस मौके पर वह बेहद भावुक दिखे. बतौर उम्मीदवार ये उनका पहला चुनाव है. लिहाजा, नामांकन करने से पहले उनके आंखों में खुशी के आंसू दिखे. उनके रोने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

इस वीडियो में खेसारी लाल यादव मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र राय से गले मिलते ही रो पड़े. वो कुछ सेकेंड तक उनके कंधे पर अपना सिर रख रोते रहे. जितेंद्र राय ने उन्हें हिम्मत दी और उन्हें लेकर नामांकन करने के लिए पहुंचे. खेसारी लाल यादव के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे.

आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने गुरुवार की शाम ही अपनी पत्नी चंदा देवी के साथ RJD में शामिल हुए थे. उनके RJD में शामिल होने की घोषणा खुद तेजस्वी यादव ने की.

खेसारी ने फेसबुक पर खुद किया था चुनाव लड़ने का ऐलान

खेसारी लाल यादव ने अपने पोस्ट में राजद सुप्रीमो लालू यादव के साथ वाली तस्वीर शेयर की थी. जिसमें लालू यादव उन्हें पार्टी का सिंबल देते नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर के साथ खेसारी ने लिखा- मैं, आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव, इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं.

मेरे लिए राजनीति कुर्सी की दौड़ नहीं...

खेसारी ने आगे लिखा था कि मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूं, मैं आप सभी जनता जनार्दन का बेटा हूं, खेत-खलिहान का लाल हूं, हर तबके की आवाज़ हूं और युवा भाइयों का जोश हूँ. मेरे लिए राजनीति कोई कुर्सी की दौड़ नहीं है, ये एक ज़िम्मेदारी है, छपरा के हर घर तक विकास पहुँचाने की, हर दिल की आवाज़ बनने की.

राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा, लालू प्रसाद यादव का संघर्ष और बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव का युवा नेतृत्व एवं आप सभी का आशीर्वाद व भरोसा अब यही मेरे रास्ते का दीपक हैं.

