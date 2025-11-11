विज्ञापन
विशेष लिंक

चिराग पासवान बिहार चुनाव में पास या फेल, Exit Poll के नतीजों से जानिए

माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का किरदार कितना अहम रहने वाला है. यह 14 नवंबर को आने वाले मतदान के नतीजों से ही सामने आएगा, पर एग्जिट पोल के मुताबिक चिराग की पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी जीत हासिल हो सकती है.

Read Time: 4 mins
Share
चिराग पासवान बिहार चुनाव में पास या फेल, Exit Poll के नतीजों से जानिए
  • माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का किरदार कितना अहम रहने वाला है.
  • एग्जिट पोल के मुताबिक चिराग की पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी जीत हासिल हो सकती है.
  • चिराग की पार्टी को 5% वोट और 6 से 7 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं, जो 2020 और 2015 से कहीं अधिक हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान का दूसरा चरण भी मंगलवार को समाप्त हो गया है. पहले चरण में 65 फीसद से अधिक, तो दूसरे में करीब 70 फीसद मतदान हुआ. बिहार के राजनीतिक इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में वोट इससे पहले कभी नहीं डाले गए. बिहार में मतपेटियों के सील करने के बाद राज्य में हुए मतदान पर आधारित कई एजेंसियों के एग्जिट पोल का नतीजा आ गया है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान आयोजित किए गए हैं. इसी दौरान जनता के मूड और संभावित नतीजों को लेकर Peoples Pulse, Metriz, Dainik Bhaskar, Peoples Pluse के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं. 

बिहार के EXIT POLLS के नतीजे

EXIT POLLNDAमहागठबंधनजनसुराज पार्टीअन्य
चाणक्य स्ट्रैटजीज130-138100-1080-03-5
दैनिक भास्कर145-16073-910-35-7
DV रिसर्च137-15283-982-41-8
JVC135-15088-1030-13-6
Matrize147-16770-900-22-8
P-मार्क142-16280-981-40-3
पीपल इनसाइट्स133-14887-1020-23-6
पीपल पल्स133-15975-1010-52-8
पोल ऑफ पोल्स1479015
Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

तेजस्वी सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री, चिराग तीसरे पायदान पर

एग्जिट पोल में राज्य में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है इस पर  लोकजन शक्ति पार्टी के चिराग पासवान 8% के साथ तीसरे पायदान पर हैं. वहीं तेजस्वी यादव 32 फीसद से साथ मुख्यमंत्री की पहली पसंद हैं. उन्होंने नीतीश कुमार को दो प्रतिशत के अंतर से पीछे छोड़ दिया. नीतीश 30 फीसद लोगों के पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

चिराग की पार्टी को मिल सकती हैं रिकॉर्ड सीटें 

माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का किरदार कितना अहम रहने वाला है, हालांकि यह 14 नवंबरको आने वाले मतदान के नतीजों से ही सामने आएगा, पर एग्जिट पोल के अनुसार चिराग की पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी जीत हासिल हो सकती है. Peoples Pulse के मुताबिक चिराग की पार्टी को राज्य में 5% वोट हासिल हो सकता है. इससे चिराग की पार्टी को 6 से 7 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं, जो 2020 और 2015 की तुलना में कहीं अधिक सीटें हैं. 

कितनी सीटों पर LJP ने उतारे प्रत्याशी

बता दें कि चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ है और सीटों के बंटवारे में उसे राज्य की 29 सीटें दी गई थीं. ये 29 सीटें उन्हें राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, वैशाली, रोहतास, नवादा, सारण, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सिवान, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, रोहतास, जहानाबाद और औरंगाबाद के जिलों में दिए गए. 

Latest and Breaking News on NDTV

2020 और 2015 में चिराग की पार्टी का प्रदर्शन

2020 में चिराग की पार्टी ने 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे पर उसे केवल एक ही जीत से संतोष करना पड़ा था. तब एलजेपी को बेगूसराय की मतिहानी सीट पर जीत हासिल हुई थी और राजकुमार सिंह चिराग की पार्टी के एकमात्र विधायक बने थे. हालांकि राज्य में उसके 10 प्रत्याशी दूसरे पायदान पर रहे थे. ऐसा तब हुआ था जब 2020 में चिराग की पार्टी एलजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव में 5.66 प्रतिशत मत हासिल हुए थे. बता दें कि उससे पहले 2015 में चिराग की पार्टी एनडीए का हिस्सा थी, तब उसे केवल दो सीटें हासिल हुई थीं.

Latest and Breaking News on NDTV

एनडीए vs महागठबंधन- कौन मारेगा मैदान?

इन सभी एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है. वहीं इन सभी एग्जिट पोल के मुताबिक प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को शून्य से अधिकतम पांच सीटें हासिल होंगी. 

Dainik Bhaskar के मुताबिक राज्य में एनडीए को 145 से 160 सीटें मिल सकती हैं तो महागठबंधन 73 से 91 सीटों पर सिमट सकता है. वहीं जनसुराज एक भी सीट नहीं जीत सकेगी तो अन्य दलों को पांच से दस सीटें मिल सकती हैं.

Peoples Pulse के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 133 से 159 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 75 से 101 सीटें हासिल होंगी. जनसुराज पार्टी को 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं जबकि अन्य दल 2 से आठ सीटें जीत सकते हैं.

Metriz के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को 147-167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 और जनसुराज को दो सीटें मिल सकती हैं. जबकि अन्य दल 5 से 10 सीटों पर सिमट सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Exit Poll, Bihar Election Exit Poll Result, Bihar Chunav Exit Poll Results 2025, Chirag Paswan, How Chirag Paswan Performed In Exit Poll Results
Get App for Better Experience
Install Now