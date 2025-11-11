मुकेश सहनी कराएंगे तेजस्वी की नैया पार, एग्जिट पोल के नतीजे से समझिए

बिहार विधान सभा चुनाव में 122 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान पूरे उत्साह के साथ हुआ. दूसरे चरण में लोगों ने रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की. यही वजह है कि 5 बजे तक मतदान 67 फीसद के आसपास हो चुका था. अब एनडीटीवी आपको दिखा रहा है एग्जिट पोल्स के रुझान. एग्जिट पोल में बिहार का मूड पता चलेगा कि जनता फिर एनडीए को फिर से सिर आंखों पर बैठाती है या महागठबंधन राज्य में परिवर्तन देगी या फिर प्रशांत किशोर की जन सुराज सबका खेल बिगाड़ कर नया समीकरण बनाएगी?

बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है. People's Pulse का एग्जिट पोल

दल सीटें वोट शेयर NDA (BJP + JD(U) + Allies) 133 से 159 सीटें NDA – 46.2% महागठबंधन (RJD + INC + Left) 75 से 101 सीटें 37.9% जन सुराज (Prashant Kishor) 0 से 5 सीटें 9.7% अन्य (Others) 2 से 8 सीटें 6.2%

(Margin of Error ±3%)

इसका मतलब यह हुआ कि NDA स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, जबकि महागठबंधन को दूसरी पोज़िशन मिलती दिख रही है. वोट प्रतिशत के लिहाज से NDA को बढ़त साफ दिख रही है. जन सुराज पार्टी लगभग 10% वोट लेकर एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरती दिख रही है.