भारत में Gen Z आंदोलन संभव नहीं... NDTV पावर प्ले में बोले अमित शाह

बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने NDTV 'पावर प्ले' में शामिल हुए. इस खास मौके पर अमित शाह ने राजनीति से लेकर बिहार के विकास को लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी. इस मंच से उन्होंने भारत में Gen Z आंदोलन कितना संभव इसपर भी अपनी बात कही. अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि अगर किसी को लगता है कि ऐसा आंदोलन यहां हो सकता है तो मैं उन्हें बता दूं कि ये नेपाल नहीं है. भारत में लोकतंत्र की जड़े बहुत मजबूत है. हमारा युवा भी देश के निर्माण में लगा है. मैं नहीं मानता की भारत में इस प्रकार के किसी आंदोलन की कोई संभावना है.

उन्होंने इस दौरान बिहार चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी. अमित शाह ने कहा कि बिहार के ज्यादातर राजनीतिक दलों ने बहुत पहले से ही इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी. सभी दलों ने इस चुनाव को लेकर ठीक-ठाक तैयारी की है. उम्मीद है मतदान भी अच्छा होगा और परिणाम भी अच्छा आएगा. अमित शाह ने कहा कि बिहार देश के सबसे राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा जागरूक प्रदेश है. बिहार की जनता असली मुद्दों को जानती भी है पहचानती भी है. इस बार भी 11 साल में डबल इंजन की सरकार उससे पहले 9 साल नीतीश कुमार सरकार. बिहार जो गड्ढे में उसकी मजबूत नींव डालने का काम हमने किया.

बिहार में हुए विकास की पहले जब मैं गया जी गया था तो पहले मुझे साढ़े चार घंटे लगा था लेकिन अब बताते हैं कि महज डेढ़ घंटे में हम गया पहुंच सकते हैं. गंगाजी पर चार नए ब्रीज बने हैं. कोई ऐसी कल्पना नहीं कर सकता था. बिहार के हर घर में बिजली और पानी का पहुंचना पहले अकल्पनीय लगती थी. पहले सिर्फ लूट फिरौती, हत्या की चर्चा रहती थी. अब विकास की भूख भी जगी है और विकास पहुंचा भी है.