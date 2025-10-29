NDA में पांच दल नहीं बल्कि पांच पांडव हैं, ये चुनाव जंगलराज से मुक्ति के लिए है: अमित शाह

आज देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं, दरभंगा , समस्तीपुर और बेगूसराय में आज उन्होंने अपनी रैलियों में जमकर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला. उन्होंने समस्तीपुर के रोसड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजद के शासनकाल को जंगलराज बताते हुए जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह चुनाव विधायक और मंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं है, बल्कि जंगलराज से मुक्ति के लिए चुनाव है.

अमित शाह ने कहा कि मैं पूरे बिहार में घूमकर आया हूं. ऐसी ही भीड़ बिहार में हर जगह दिखाई पड़ती है. 14 तारीख को चुनाव का क्या परिणाम आएगा,ये मैं आपको आज ही बता देता हूं. 14 तारीख को 8 बजे मतगणना शुरू होगी, 9 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे और एक बजते-बजते लालू-राहुल का सूपड़ा साफ हो जाएगा और फिर से एक बार यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है.

उन्होंने समस्तीपुर को पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली बताते हुए कहा कि लालू यादव और कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिलने दिया था. लेकिन 2024 में मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया.भारत के प्रसिद्ध समाजवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर के बारे में अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर मिथिला और बिहार की धरती का सम्मान करने का काम किया है.

समस्तीपुर की 10 की 10 सीट NDA की झोली में डालनी है. समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मस्थान है. यहां पर कर्पूरी ग्राम भी आया हुआ है. लालू और कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं मिलने दिया था. लेकिन, 2024 में मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया. ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी से जननायक की उपाधि भी छीनना चाहते हैं. लालू यादव जी, कान खोलकर सुन लो, जब तक NDA है, कर्पूरी ठाकुर जी की जननायक की उपाधि को कोई छू भी नहीं सकता.

इसके साथ साथ स्वर कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण देकर पूरे मिथिला की संस्कृति और कला का सम्मान किया है. हमने मिथिला के सम्मान के लिए ढेर सारी चीजें की है. मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची में रखा. मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया. मखाना बोर्ड की स्थापना किया. यहां भव्य सीता माता का मंदिर बनने जा रहा है.

राममंदिर, धारा 370 आतंकवाद पर भी बोले अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि साढ़े 500 साल से रामलला टेंट में थे, हमने अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने का काम किया. कांग्रेस पार्टी और लालू एंड कंपनी ने धारा 370 को 70-70 साल से बचाकर रखा था. मोदी जी ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया. एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान करके चले जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता था. आज मोदी जी के नेतृत्व में हम आतंकियों के घर में घुसकर मारते हैं. मोदी जी ने देश में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की परंपरा शुरू की.

पीएफआई पर हमने लगाया बैन

कांग्रेस की सरकारों के समय में यहां पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था. मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर, 100 से अधिक स्थानों पर रेड करके पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. मैं आज वादा करके जाता हूं कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल के बाहर आने नहीं देंगे.

ग़रीब कल्याण को लेकर भी अमित शाह ने भरी हुंकार

अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई. हर गरीब को घर देने का काम मोदी जी ने किया है. इसी तरह किसानों को सालाना 6 हजार रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दिया जाता है. इसी तरह पीएम गरीब कल्यण अन्न योजना के तहत बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है. एक करोड़ से अधिक जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10 हजार रुपए जमा करने का काम एनडीए सरकार ने किया है. हर घर की 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ कर दी. विधवा पेंशन 400 रुपए से 1,100 रुपए किया. इसी तरह बहुत सारे काम नीतीश सरकार ने बिहार के विकास के लिए किए हैं.

एक लाख युवाओं को बीजेपी लड़वायेगी चुनाव

उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि एक लाख युवाओं को भाजपा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधायक और सांसद का टिकट देकर पहली बार चुनाव लड़ाएगी. आरजेडी का एक प्रभारी पूछ रहा था कि पहली बार किसको टिकट दिया. तो मैं बता देता हूं कि हमने 25 साल की मैथिली ठाकुर को बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के टिकट दिया है. जबकि लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनियां गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं.