हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे... बिहार चुनाव रुझानों पर भड़के अखिलेश यादव

बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) ने फिर से परचम लहराया है. चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों में एनडीए ने 196 सीटों पर बढ़त हासिल की है. जबकि महागठबंधन 41 सीटों पर आगे है. इन रुझानों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उन्होंने वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर लगाया है. अखिलेश यादव ने बिहार के रुझानों पर एक पोस्ट लिखा, बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा. क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है. अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे.CCTV की तरह हमारा ‘PPTV' मतलब ‘पीडीए प्रहरी' चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा.

बता दें चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार, भाजपा ने दोपहर 1 बजे तक 197 सीटों पर बढ़त बनाए रखी है, जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. इसके अलावा भाजपा की सहयोगी जदयू 79 सीटों पर आगे है. एनडीए के अन्य घटक दलों में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 21, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को तीन सीटों पर बढ़त मिली. यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो यह बिहार में एनडीए की 2010 के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत होगी.