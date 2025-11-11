Bihar Election 2025 Voting : सीमांचल की 24 मुस्लिम बहुल सीटों पर कैसा है मतदान प्रतिशत, यहां जानिए

पटना:
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में आज सीमांचल की 24 सीटों पर भी मतदान जारी है. सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. जिन जिलों में आज वोट डाले जा रहे हैं, उनमें किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया शामिल हैं. ये चारों जिले सीमांचल क्षेत्र का राजनीतिक तापमान तय करते हैं और पूरे देश की नजर इन इलाकों पर है.
चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है. नेपाल और बंगाल की सीमा से सटे इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है. ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से मतदान केंद्रों पर नज़र रखी जा रही है.
आइए जानते हैं किस सीट पर कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं
|सीट का नाम
|वोटिंग परसेंट
|किशनगंज
|ठाकुरगंज
|बहादुरगंज
|कोचाधामन
|कटिहार
|बरारी,
|कोरहा (अनुसूचित जाति)
|कदवा
|बलरामपुर
|प्राणपुर
|मनिहारी (अनुसूचित जनजाति)
|नरपतगंज
|रानीगंज (अनुसूचित जाति)
|फोर्बिसगंज,
|अररिया
|जोकीहाट
|सिकटी
|बायसी
|अमौर
|कसबा
|बनमनखी (अनुसूचित जाति)
|रूपौली
|धमदाहा
|पूर्णिया
