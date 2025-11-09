विज्ञापन
‘मुझ पर खतरा, हत्या भी करा सकते हैं’ वाई प्लस सुरक्षा मिलने पर बोले तेजप्रताप यादव

महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए तेजप्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. उनके उज्ज्वल भविष्य, उन्नति और आशीर्वाद की कामना करता हूं.

फाइल फोटो
  • तेजप्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है
  • उन्हें वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है जो दूसरे चरण के मतदान से पहले बढ़ाई गई है
  • तेजप्रताप ने जनशक्ति जनता दल के सभी उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए चुनाव प्रचार तेज किया है
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे तेजप्रताप यादव ने सुरक्षा बढ़ाए जाने पर कहा कि मेरी जान को खतरा है, मेरी हत्या भी कराई जा सकती है. दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं. तेजप्रताप यादव को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है. यह सुरक्षा उस वक्त बढ़ाई गई है, जब बिहार में दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है.

रविवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजप्रताप यादव ने बताया कि वे पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनावी अभियान को तेज करने के लिए कई विधानसभाओं में जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया है कि वे जनशक्ति जनता दल के सभी उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं और उनकी पार्टी की लहर चल रही है.

महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए तेजप्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. उनके उज्ज्वल भविष्य, उन्नति और आशीर्वाद की कामना करता हूं.

बताते चलें कि इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं. महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे तेजप्रताप यादव के खिलाफ तेजस्वी ने राजद से अपने उम्मीदवार को उतारा और लगातार चुनावी सभाएं की. इसके जवाब में तेजप्रताप भी राघोपुर विधानसभा चुनाव में लगातार अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया.

चुनाव के दौरान तेजप्रताप ने अपने छोटे भाई को कई बार बच्चा कहकर तंज कसा। कहा कि वे अभी बच्चे हैं, उन्हें मालूम नहीं, चुनाव के बाद उन्हें झुनझुना थमा देंगे. तेजप्रताप कई मंचों पर कह चुके हैं उन्हें साजिश के तहत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और परिवार से निकाला गया. उनके लिए पार्टी से बड़ी जनता है. तेजप्रताप को भरोसा है कि इस चुनाव में उनकी नई पार्टी को जनता से प्यार मिलेगा, खासतौर पर महुआ विधानसभा से जनता उन्हें चुनकर विधानसभा भेजेगी, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए काफी काम किया.

