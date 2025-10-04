विज्ञापन
बिहार: चुनावी ड्यूटी में शामिल कार, बस के साथ ई-रिक्शा और बाईक के रेट हुए फिक्स, हर दिन मिलेंगे इतने रुपये

बिहार चुनाव 2025 में शामिल होने वाली 50 सीट वाली बस के लिए प्रतिदिन 3500 रुपए, जबकि इनोवा क्रिस्टा (एसी) जैसी प्रीमियम गाड़ियों के लिए 3,000 रुपए तय किया गया है.

बिहार: चुनावी ड्यूटी में शामिल कार, बस के साथ ई-रिक्शा और बाईक के रेट हुए फिक्स, हर दिन मिलेंगे इतने रुपये
  • परिवहन विभाग ने चुनावी कार्यों में उपयोग होने वाले वाहनों के लिए प्रतिदिन भुगतान दरें निर्धारित की हैं
  • 50 सीट वाली बस के लिए प्रतिदिन 3,500 रुपए और प्रीमियम गाड़ियों के लिए 3,000 रुपए तय किए गए हैं
  • साधारण कार के लिए प्रतिदिन 1,000 रुपए और मोटरसाइकिल के लिए 350 रुपए भुगतान होगा
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. शनिवार निर्वाचन आयोग की टीम के साथ बिहार के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई. इस बैठक में राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से कहा कि राज्य में छठ पूजा के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएं. इसी बीच परिवहन विभाग ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी कार्यों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की भुगतान दरें तय कर दी हैं.

प्रतिदिन ईंधन रहित दर पर भुगतान होगा

परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए प्रतिदिन ईंधन रहित दर पर भुगतान किया जाएगा. यदि वाहन केवल आधे दिन के लिए उपयोग होता है, तो निर्धारित राशि का आधा भुगतान किया जाएगा.

आदेश में कहा गया है कि 50 सीट वाली बस के लिए प्रतिदिन 3500 रुपए, जबकि इनोवा क्रिस्टा (एसी) जैसी प्रीमियम गाड़ियों के लिए 3,000 रुपए तय किया गया है. साधारण कार के लिए 1,000 रुपए और मोटरसाइकिल के लिए 350 रुपए की दर निर्धारित की गई है जबकि ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा को 700 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे.

वित्त विभाग की सहमति से तय हुए रेट्स

अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यह सभी दरें वित्त विभाग की सहमति से तय की गई हैं. वहीं, नावों के उपयोग के लिए संबंधित जिले के आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित आपदा राहत दर को मान्य माना जाएगा.

