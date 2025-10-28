महागठबंधन घोषणापत्र: महिला, युवा किसान... तेजस्वी-राहुल के पिटारे से निकलेंगे कौन-से बड़े वादे, 10 अपडेट्स

- बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन मंगलवार शाम को अपना मेनिफेस्टो जारी करेगा.
- महागठबंधन के घोषणापत्र में महिलाओं, बेरोजगारों, स्वास्थ्य,खेती-किसान, कानून-व्यवस्था पर खास फोकस रह सकता है.
- मेनिफेस्टो में हर घर नौकरी, महिलाओं को मासिक दो हजार पांच सौ रुपए की वित्तीय सहायता का वादा शामिल होगा.
बिहार चुनाव में महज 10 दिन बाकी बचे हैं. 6 नवबंर को पहले फेज की वोटिंग होनी है. लेकिन अब तक किसी भी दल का मेनिफेस्टो जारी नहीं किया गया है. इस बीच महागठबंधन आज अपना मेनिफेस्टो जारी करने जा रहा है. 28 अक्टूबर, मंगलवार शाम को महागठबंधन अपना घोषणापत्र जारी करेगा. सूत्रों के मुताबिक, इंडिया गठबंधन अपने घोषणापत्र में 10 बड़े वादे बिहार की जनता से करेगा.
घोषणापत्र के जरिए इंडिया गठबंधन का खास फोकस महिलाओं, बेरोजगारों, हेल्थ, पेंशन, खेती किसानों, कानून-व्यवस्था और लोन पर रह सकता है. इस दौरान कई बड़े वादे बिहार की जनता से किए जा सकते हैं.
महागठबंधन के घोषणा पत्र में हो सकते हैं ये 10 बड़े वादे-सूत्र
- हर घर नौकरी का वादा
- महिलाओं को 2500/माह
- हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्र
- 200 यूनिट/माह बिजली फ्री
- 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500/माह
- भूमिहीनों को 3 से 5 डिसिमल जमीन
- EBC जातियों के लिए अत्याचार विरोधी कानून, स्वरोजगार के लिए 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन
- शराबबंदी क़ानून की समीक्षा
- अपराध नियंत्रण के लिए कानून–व्यवस्था पर ख़ास फोकस
राहुल-तेजस्वी करेंगे कौन से बड़े वादे?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं, जिससे एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को महागठबंधन घोषणा पत्र जारी करेगा. बिहार की जनता ही नहीं अन्य राजनीतिक दलों को बस ही इंतजार है कि राहुल-तेजस्वी के पिटारे से आखिर क्या निकलेगा.
