महागठबंधन घोषणापत्र: महिला, युवा किसान... तेजस्वी-राहुल के पिटारे से निकलेंगे कौन-से बड़े वादे, 10 अपडेट्स

बिहार चुनाव में महज 10 दिन बाकी बचे हैं. 6 नवबंर को पहले फेज की वोटिंग होनी है. लेकिन अब तक किसी भी दल का मेनिफेस्टो जारी नहीं किया गया है. इस बीच महागठबंधन आज अपना मेनिफेस्टो जारी करने जा रहा है. 28 अक्टूबर, मंगलवार शाम को महागठबंधन अपना घोषणापत्र जारी करेगा. सूत्रों के मुताबिक, इंडिया गठबंधन अपने घोषणापत्र में 10 बड़े वादे बिहार की जनता से करेगा.

घोषणापत्र के जरिए इंडिया गठबंधन का खास फोकस महिलाओं, बेरोजगारों, हेल्थ, पेंशन, खेती किसानों, कानून-व्यवस्था और लोन पर रह सकता है. इस दौरान कई बड़े वादे बिहार की जनता से किए जा सकते हैं.

महागठबंधन के घोषणा पत्र में हो सकते हैं ये 10 बड़े वादे-सूत्र