ग्रैंड अलायंस में “फ्रेंडली फाइट”: बिहार विधानसभा 2025 में सहयोगी पार्टियों के बीच रोमांचक मुकाबले

जैसे-जैसे बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, राज्य में राजनीतिक परिदृश्य में एक रोचक मोड़ देखने को मिल रहा है. “इंडी अलायंस” के रूप में प्रसिद्ध महागठबंधन, जिसे विपक्षी दलों को हराने के लिए एकजुट किया गया है, 12 प्रमुख सीटों पर अपने ही सहयोगियों के बीच मुकाबले का सामना कर रहा है. ये ‘फ्रेंडली फाइट' दिखाती हैं कि बिहार की चुनावी राजनीति में संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

RJD बनाम कांग्रेस: वैशाली और अन्य जिलों में ताकत की परीक्षा

पांच सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस सीधे आमने-सामने हैं. वैशाली में RJD के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव सिंह के बीच मुकाबला महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है. कहलागांव में राजनीश भारती (RJD) और प्रवीण सिंह कुशवाहा (कांग्रेस) आमने-सामने हैं. वहीं, सुलतानगंज में चंदन कुमार (RJD) और लालन कुमार (कांग्रेस) का मुकाबला भी कड़ा दिख रहा है.

नरकटियागंज में दीपक यादव (RJD) और शाश्वत केदार (कांग्रेस) के बीच चुनावी जंग रोचक रहने की संभावना है. सिकंद्रा में उदय नारायण (RJD) और विनोद चौधरी (कांग्रेस) की टक्कर, यह दिखाती है कि सहयोगी पार्टियों के बीच स्थानीय महत्वकांक्षाओं को कैसे संभाला जाता है.

कांग्रेस बनाम CPI: वैचारिक मतभेद और चुनावी रणनीति

सीपीआई (CPI) भी चार सीटों पर कांग्रेस से मुकाबले में है. बचवाड़ा में कांग्रेस के गरीब दास और CPI के अवदेश राय आमने-सामने हैं. राजापाकड़ में पार्टिमा दास (कांग्रेस) और मोहिष पासवान (CPI) का मुकाबला भी देखने लायक है. बिहारशरीफ में, ओमैअर खान (कांग्रेस) और शिव कुमार यादव (CPI) के बीच सीधी लड़ाई है, जो शहरी क्षेत्रों में CPI की सक्रियता को दर्शाती है. करहाघर में संतोष मिश्रा (कांग्रेस) और महेंद्र गुप्ता (CPI) के बीच मुकाबला, गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखने की जटिलता को उजागर करता है.

RJD बनाम VIP: बाबूबरही की लड़ाई

एक अनोखी सीट बाबूबरही में RJD और VIP आमने-सामने हैं. यहां RJD के अरुण कुमार सिंह और VIP की बिंदु गुलाब यादव के बीच मुकाबला है. यह ‘फ्रेंडली फाइट' दिखाती है कि गठबंधन में भी स्थानीय राजनीति और उम्मीदवार की पकड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

2020 उपचुनाव की यादें: पिछली फ्रेंडली फाइट्स का प्रभाव

2020 के बिहार विधानसभा उपचुनाव में भी महागठबंधन के भीतर कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट्स हुई थीं. इन मुकाबलों ने गठबंधन की आंतरिक एकता और सीटों के बंटवारे पर सवाल उठाए थे. हालांकि, इन चुनावों में कुछ सीटों पर महागठबंधन को सफलता मिली थी, लेकिन कुछ सीटों पर हार भी झेलनी पड़ी थी. 2025 के चुनाव में इन पिछली हारों से गठबंधन ने सीख ली है और सीटों के बंटवारे में अधिक संतुलन और रणनीति अपनाई है.

चुनाव परिणामों पर संभावित असर

इन फ्रेंडली फाइट्स का चुनावी परिणामों पर गहरा असर पड़ सकता है. यदि इन सीटों पर गठबंधन के भीतर के मतदाता एकजुट नहीं होते हैं, तो विपक्षी दलों को फायदा हो सकता है. इसके अलावा, इन मुकाबलों से गठबंधन की आंतरिक एकता और रणनीति पर भी सवाल उठ सकते हैं, जो मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं.

फ्रेंडली फाइट के बीच गठबंधन की एकजुटता

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इन मुकाबलों को “फ्रेंडली फाइट” कहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय ताकत को परखना है, बिना महागठबंधन की व्यापक रणनीति को नुकसान पहुंचाए. हालांकि, चुनाव में मुकाबला कड़ा दिख रहा है, सभी दलों ने चुनाव के बाद एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया है.

चुनावियों के लिए यह अवसर है कि वे उम्मीदवारों को केवल पार्टी से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत प्रभाव और क्षमताओं के आधार पर आंक सकें. वहीं गठबंधन के लिए यह चुनाव परिणाम आंतरिक एकता और रणनीति की कसौटी साबित होंगे. बिहार के मतदाता इन रोमांचक और चुनौतीपूर्ण मुकाबलों को देखकर 2025 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक उत्साह का अनुभव करेंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव 2020: महागठबंधन “फ्रेंडली फाइट” की सीटें

राजद बनाम कांग्रेस

विधानसभा क्षेत्र राजद उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवार नरकटियागंज दीपक यादव शाश्वत केदार पांडेय कहलगांव रजनीश भारती प्रवीण कुशवाह सिकंदरा उदय नारायण चौधरी विनोद चौधरी वैशाली अजय कुशवाह संजीव सिंह लालगंज शिवानी शुक्ला आदित्य कुमार राजा कुटुंबा सुरेश पासवान राजेश राम वारिसलीगंज अनीता देवी (कांग्रेस उम्मीदवार)

कांग्रेस बनाम सीपीई