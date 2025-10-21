बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी. इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है. कुल 2600 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. राज्य में इस बार चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं. ले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा.

इस बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद भी अंदरूनी टकराव खुलकर सामने आया है. कई सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस और वामदलों के उम्मीदवार एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं. राजद ने 143, कांग्रेस ने 61, सीपीआई (एमएल) लिबरेशन ने 20, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी ने 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं. 23 अक्टूबर को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन सीटों पर असली मुकाबला होगा.

LIVE UPDATES

