बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी. इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है. कुल 2600 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. राज्य में इस बार चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं. ले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा.
इस बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद भी अंदरूनी टकराव खुलकर सामने आया है. कई सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस और वामदलों के उम्मीदवार एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं. राजद ने 143, कांग्रेस ने 61, सीपीआई (एमएल) लिबरेशन ने 20, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी ने 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं. 23 अक्टूबर को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन सीटों पर असली मुकाबला होगा.
LIVE UPDATES
नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद राजद उम्मीदवार गिरफ्तार
बिहार की सासाराम सीट से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार सत्येंद्र साह को सोमवार को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. संबंधित थाने के अधिकारियों ने बताया कि साह की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस ने की, क्योंकि उनके खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) लंबित था. उनके समर्थक इस कार्रवाई से अनजान थे और गिरफ्तारी की खबर फैलते ही आश्चर्यचकित रह गए.
बिहार विधानसभा चुनाव: पहले चरण के लिए मैदान में उतरे 1,314 उम्मीदवार
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की वापसी की प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो गई. इस चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हुई थी और 17 अक्टूबर को पूरी हुई थी. 18 अक्टूबर को प्राप्त नामांकन की संवीक्षा निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर की गई थी. इसके बाद उम्मीदवारों को 20 अक्टूबर तक अपना नाम वापस लेने का अवसर मिला.
प्रथम चरण में कुल 18 जिलों के अंतर्गत 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इस चरण में कुल 1,690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 1,375 नामांकन वैध पाए गए। 61 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए, जिसके बाद कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,314 रह गई.