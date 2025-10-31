वैशाली में भारी बारिश के बीच बरसे योगी- 'चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री, BJP-NDA की जीत की गारंटी'

बिहार चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे फॉर्म में हैं. वैशाली में भारी बारिश के बावजूद योगी की सभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा. 'जय श्री राम' और 'हर हर महादेव' के नारे गूंज उठे. इस दौरान योगी ने विपक्ष पर तीखे वार किए. तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रचार में आ गए हैं, अब एनडीए की जीत निश्चित है. बारिश में भीड़ का उत्साह देखकर सीएम योगी ने कहा कि यह कीचड़ में कमल खिलाने का संकेत है.

लालगंज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार सिंह के समर्थन में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि वैशाली की यह भूमि लोकतंत्र की जननी है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और भगवान महावीर जैसी विरासत दी. आज यह धरती एक बार फिर नए भारत के संकल्प की गवाह बन रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का नया भारत रुकता नहीं, झुकता नहीं और आतंकवाद-नक्सलवाद को उसकी मांद में घुसकर मारना जानता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास और सुरक्षा दोनों के नए मानक स्थापित किए हैं. यह नया भारत सबका साथ, सबका विकास करता है, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं करता. आज भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन, 50 करोड़ को मुफ्त इलाज और हर गरीब को आवास, शौचालय और बिजली की सुविधा दे रहा है.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राहुल गांधी जब भी प्रचार करने आते हैं, एनडीए की जीत तय हो जाती है. वह भाजपा और एनडीए की जीत की सबसे बड़ी गारंटी हैं. योगी ने कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग सत्ता में आएंगे तो फिर माफिया राज, लूट, अपहरण और बेटियों की असुरक्षा का दौर लौट आएगा. गरीबों का राशन लूटेंगे, व्यापारियों को डराएंगे. लेकिन एनडीए यह नहीं होने देगा.

यूपी में कानून व्यवस्था के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहां माफिया के लिए कोई जगह नहीं है. यूपी में जो माफिया पहले सत्ता का हिस्सा बनते थे, आज जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं. हमारे बुलडोजर जब चलते हैं, तो माफिया की अवैध संपत्तियां ढहती हैं और उन्हीं जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनते हैं. सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब विरासत और विकास दोनों का मॉडल है. यहां न माफिया बचता है, न भ्रष्टाचार पनपता है.

