Bihar Election 2025: सीएम फेस को लेकर अमित शाह का महागठबंधन को जवाब, 'सीएम का पद खाली नहीं'

Bihar Election 2025: अमित शाह ने कहा, "NDA बिहार को मोदी जी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व मिला है, चिराग पासवान का युवा जोश भी हमारे साथ है."

बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई हैं. महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि एनडीए ने अभी तक कोई नाम तय नहीं किया है. चिराग पासवान ने कहा कि, "नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, चुनाव का नेतृत्व वो कर रहे हैं." उन्होंने महागठबंधन पर डरा-धमका कर नाम घोषित कराने का आरोप लगाया और मुकेश सहनी पर भी कटाक्ष किया.

'बिहार में सीएम का पद खाली नहीं'

वहीं, सीएम फेस को लेकर अमित शाह ने महागठबंधन को जवाब दिया है. उन्होंने कहा, "लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं. मैं आज इन दोनों को बताना चाहता हूं. न तो बिहार में सीएम का पद खाली है, ना ही दिल्ली में पीएम का पद खाली है, बिहार में नीतीश कुमार जी सीएम हैं, दिल्ली में नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर हैं. 2025 के चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है."

'कांग्रेस की सरकारों के समय में यहां पीएफआई बना'

पीएफआई पर अमित शाह ने कहा, कांग्रेस की सरकारों के समय में यहां पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था. मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर, 100 से अधिक स्थानों पर रेड करके पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. मैं आज वादा करके जाता हूं कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल के बाहर आने नहीं देंगे."

एनडीए सरकार के कामों पर अमित शाह ने कहा, "एक करोड़ से अधिक जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10 हजार रुपए जमा करने का काम एनडीए सरकार ने किया है. हर घर की 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ कर दी. विधवा पेंशन 400 रुपए से 1,100 रुपए किया. इसी तरह बहुत सारे काम नीतीश सरकार ने बिहार के विकास के लिए किए हैं. मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई. हर गरीब को घर देने का काम मोदी जी ने किया है. इसी तरह किसानों को सालाना 6 हजार रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दिया जाता है."

'बिहार को मोदी जी का साथ मिला'

अमित शाह ने कहा, "NDA बिहार को मोदी जी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व मिला है, चिराग पासवान का युवा जोश भी हमारे साथ है, जीतन राम मांझी की पूरे जीवन की तपस्या हमारे साथ है और उपेंद्र कुशवाहा जी का अनुभव भी हमारे साथ है."

