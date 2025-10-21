बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में महागठबंधन ने 256 उम्मीदवार उतार दिए हैं. 13 सीटों पर गठबंधन के दल आपस में ही लड़ रहे हैं. 6 सीटों पर राजद बनाम कांग्रेस का मुकाबला है. चार पर सीपीई बनाम कांग्रेस का मुकाबला है जबकि दो पर RJD और VIP आमने-सामने हैं. 1 सीट पर महागठबंधन में शामिल सबसे नई पार्टी IIP ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है. इन सीटों पर महागठबंधन के दल एनडीए से भी लड़ रहे हैं और आपस में भी इनकी लड़ाई है.

किस पार्टी के कितने उम्‍मीदवार

विधानसभा चुनाव में राजद या एनडीए 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. कांग्रेस 62, भाकपा - माले 20, VIP 15, CPI 9, CPM 4, IIP 3. इस तरह महागठबंधन के 256 उम्मीदवार मैदान में हैं. हालांकि दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है. इसलिए कई सीटों पर एक दल के उम्मीदवार नामांकन वापस ले लें, इसकी बातचीत चल रही है. इसी बातचीत का नतीजा था कि सोमवार को लालगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य राजा ने नामांकन वापस ले लिया. यहां राजद से शिवानी शुक्ला उम्मीदवार हैं. अन्य सीटों पर भी नामांकन वापस होता है तो फ्रेंडली फाइट वाली सीटों की संख्या घट सकती है. फिलहाल फ्रेंडली फाइट वाली सीटों की संख्या 13 है.

किन सीटों पर फ्रेंडली फाइट

6 सीटों पर कांग्रेस बनाम राजद का मुकाबला है. ये सीटें हैं-

कहलगांव सीट से कांग्रेस से प्रवीण कुशवाहा मैदान में हैं. राजद ने रजनीश भारती को उम्मीदवार बनाया है.

सुल्तानगंज में राजद से चंदन सिन्हा उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस ने ललन यादव को उम्मीदवार बनाया है.

नरकटियागंज में कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे उम्मीदवार हैं. राजद ने दीपक यादव को मैदान में उतारा है.

वैशाली से कांग्रेस के इंजीनियर संजीव सिंह उम्मीदवार हैं. राजद ने अजय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है.

सिकंदरा से कांग्रेस के विनोद चौधरी उम्मीदवार हैं. इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है.

वारसलीगंज से कांग्रेस ने सतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया है. यहां राजद ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी को टिकट दिया है.

(हालांकि यह सीट कांग्रेस द्वारा जारी लिस्ट में नहीं है लेकिन पार्टी ने यहां से सतीश कुमार को सिंबल दिया था.)

4 सीटों पर कांग्रेस और CPI आमने सामने है. ये सीटे हैं-

राजापाकर से कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी उम्मीदवार हैं. यहां CPI ने मोहित पासवान को उम्मीदवार बनाया.

बछवारा से कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास उम्मीदवार हैं. CPI से अवधेश राय मैदान में हैं.

बिहार शरीफ से कांग्रेस के आमिर खान उम्मीदवार हैं. सीपीआई से शिव कुमार यादव मैदान में हैं.

करगहर से कांग्रेस ने संतोष मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है. यहां से CPI के महेंद्र गुप्ता मैदान में है.

2 सीट पर RJD VS VIP

बाबू बरही से VIP से बिंदु गुलाब यादव मैदान में हैं. RJD ने अरुण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है.

चैनपुर से VIP ने बालगोविंद बिंद को उम्मीदवार बनाया है. RJD ने यहां बृजकिशोर बिंद को उतारा है.

1 सीट पर कांग्रेस बनाम IIP

बेलदौर से कांग्रेस ने मिथिलेश निषाद को उम्मीदवार बनाया है. यहां इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी ने अनीशा चौहान को उम्मीदवार बनाया है.