यूपी में शख्स ने डायल 112 पर कॉल कर अपने ही मर्डर की दी सूचना, हापुड़ से लखनऊ तक मचा हड़कंप

यूपी के हापुड़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने डायल 112 पर अपने ही मर्डर की सूचना दे दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक ज़िंदा मिला और पूरा मामला फर्जी निकला.

खुद के कत्ल की खबर देकर 112 पर कॉल
हापुड़:

यूपी के हापुड़ में मर्डर का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहां गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में एक सिरफिरे ने अपने ही मर्डर की सूचना डायल 112 नंबर पर दें दी. जिसके बाद हापुड़ से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया. तुरंत सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो हैरत में पड़ गई. कॉल कर पुलिस को सूचना देने वाले युवक से पूछा तो उसने बताया कि साहब मेरा मर्डर हुआ है. यह सब सुनकर पुलिस चौक गई और मौके पर आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई. पुलिस को अपनी मर्डर स्टोरी की जानकारी जब युवक ने बताई तो पुलिस ने राहत की सांस ली. फिलहाल, सूचना देने वाला मानसिक रूप बीमार बताया जा रहा है.

शख्स ने हैलो पुलिस विपिन श्रीवास्तव का मर्डर हो गया है. जल्दी से आ जाएं. इतना कहकर फोन काट दिया. फिर क्या था. मर्डर की सूचना से हापुड़ से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया. तुरंत पुलिस मौके पर युवक द्वारा बताए पते पर पहुंची. पुलिस द्वारा पता किया गया तो वहां खड़े युवक ने अपनी हत्या की घटना की जानकारी दी‌. जिसे सुनकर वहां पुलिसवाले भी हैरत में पड़ गए. जिसके द्वारा मर्डर की सूचना दी गई थी. वो शख्स पुलिस के सामने ज़िंदा खड़े होकर अपनी हत्या की फर्जी स्टोरी बता रहा था. जिसके बाद पुलिस ने मर्डर की फर्जी सूचना होने के बाद राहत की सांस ली.

गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली इंस्पेक्टर देवेंद्र बिष्ट ने बताया, कि पुलिस को एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी. जिसके तुरंत बाद टीम मौके पर पहुंची. जांच में पाया कि सूचना देने वाला मानसिक रूप बीमार बताया जा रहा है. उसने अपने ही मर्डर की फर्जी सूचना पुलिस को दी थी.

Hapur News, UP Strange News, Fake Murder Call
