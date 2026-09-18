साली पर दिल आया तो प्रेमिका को छत पर बुलाया, गला घोंटकर मां को जगाया; दोनों ने 10KM दूर फेंकी लाश 

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सैनपुर उर्फ शहजादपुर गांव में हुई ज्योति की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. युवती को गला दबाकर मौत के घाट उतारने वाला आरोपी उसी के गांव का प्रेमी है, जो अपने भाई की साली से शादी करना चाहता था. प्रेम प्रसंग के खुलासे के डर और प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया था. हैरानी वाली बात यह है कि इस खूनी खेल में उसकी मां ने भी बेटे का साथ दिया. अब दोनों आरोपी मां-बेटे पुलिस की गिरफ्त में हैं.
क्या है पूरा मामला?
इस खुलासे के बाद मामले की दिशा ही बदल गई. पुलिस ने हत्या के एंगल से मामले की जांच शुरू की तो ज्योति और गांव में ही रहने वाले मोहित के प्रेम प्रसंग की बात सामने आई. इसके बाद पुलिस ने मोहित को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वारदात में उसकी मां ओमवती के भी शामिल होने का खुलासा हुआ.
भाई की साली पर आ गया था दिल
18 सितंबर को सहारनपुर देहात एसपी मयंक पाठक ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि आरोपी मोहित और ज्योति के बीच पिछले कुछ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय से मोहित अपने बड़े भाई की साली को पसंद करने लगा था. वह उसके साथ शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि ज्योति के साथ उसके अफेयर से इसमें परेशान होगी. उसकी समाज में बदनामी होगी और साली से होने वाली शादी का मामला भी उलझ सकता है. ऐसे में उसने ज्योति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची.
गांव से 8-10 किमी दूर नहर में फेंकी लाश
मृतका का फोन और बाइक बरामद
आरोपी मोहित और उसकी मां ओमवती पुलिस की गिरफ्त में हैं. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर मृतका का टूटा स्मार्टफोन और वारदात में इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर बाइक बरामद कर ली है. आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी मां-बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.
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