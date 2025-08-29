दुल्हन बनकर घर आती और फिर लूट कर चली जाती... अब बेतिया में फर्जी शादी गैंग पकड़ा गया

बेतिया पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो शादी के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करता था. गिरोह की महिला सदस्य दुल्हन बनकर शादी करती और कुछ ही दिनों बाद घर का सामान व पैसे लेकर फरार हो जाती. मैनाटांड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने गिरोह के नौ लोगों को पकड़ा. इनमें चार महिलाएं और पांच पुरुष शामिल थे. मास्टरमाइंड अली अहमद गिरफ्तार हुआ. पुलिस ने बोलेरो, दो बाइक और नौ मोबाइल फोन भी जब्त किए.

शिकार की तलाश

गिरोह खासकर विधुर और भोले-भाले लोगों को तलाशता था. उन्हें शादी कराने का लालच देकर झांसे में लेता और मोटी रकम ऐंठ लेता. लोग सोचते थे, उन्हें जिंदगी का सहारा मिल रहा है, लेकिन वे ठगी का शिकार बन जाते.

दुल्हन का ड्रामा

गिरोह की महिलाएं पहले से शादीशुदा होती थी, लेकिन नये घर में वे सज-धजकर दुल्हन बनकर पहुंच जाती. परिवार को लगता था उनकी शादी सचमुच हुई है. कुछ दिन तक नाटक चलता और फिर ठगी की असली कहानी सामने आती.

ठगी का खेल

शादी के कुछ ही दिनों बाद दुल्हन गायब हो जाती थी. जाते-जाते घर का गहना, नकदी और कीमती सामान लेकर भाग जाती. परिवार को न केवल आर्थिक नुकसान होता, बल्कि सामाजिक शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती. यही इस गिरोह का पैटर्न था.

बड़ा नेटवर्क

पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गिरोह सिर्फ बगहा और बेतिया में ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी सक्रिय था. शादी के लिए पहले से शादीशुदा महिलाओं को बुलाया जाता था. अब पुलिस मोबाइल डेटा से पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

एसडीपीओ का बयान

एसडीपीओ नरकटियागंज प्रकाश सिंह ने कहा, "ये गिरोह लंबे समय से बगहा और बेतिया में सक्रिय था. गुप्त सूचना पर छापेमारी कर सभी को पकड़ा गया. आगे की जांच में और बड़े खुलासे संभव हैं." फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और मोबाइल डेटा खंगाला जा रहा है, ताकि गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचा जा सके.

बड़ा खुलासा

गिरोह बगहा और बेतिया ही नहीं, अन्य राज्यों में भी सक्रिय था।ठगी में इस्तेमाल होने वाली महिलाएं पहले से शादीशुदा थीं. मकसद सिर्फ शादी का नाटक कर लोगों को कंगाल करना.

