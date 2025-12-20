जिस स्कूल बस से उतरा, उसी ने 6 वर्षीय मासूम को कुचल दिया; ड्राइवर की लापरवाही ने छीना घर का चिराग

बिहार के औरंगाबाद में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ. एक प्राइवेट स्कूल की बस के ड्राइवर ने लापरवाही से 6 साल के मासूम बच्चे के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. बच्चा उसी बस से उतरा था. घटना जिले के फेसर थाना क्षेत्र स्थित परसी गांव में हुई.

बच्चे की पहचान परसी गांव निवासी अविनाश कुमार के पुत्र लक्ष्य कुमार उर्फ पप्पू के रूप में हुई है. वह यूकेजी का छात्र था और इब्राहिमपुर गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था. शनिवार दोपहर स्कूल से छुट्टी होने के बाद बस उसे घर छोड़ने आई थी. बस से उतरने के बाद वह पैदल अपने घर की तरफ जाने लगा, तभी चालक ने लापरवाही बरतते हुए बस को आगे बढ़ा दिया और लक्ष्य पहिए की चपेट में आ गया.

परिजनों का आरोप है कि बस ड्राइवर की लापरवाही से लक्ष्य की जान गई. घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. बस को भी जब्त कर लिया गया है. परिजनों ने आनन-फानन में मासूम को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई. पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. परिजनों ने बताया कि लक्ष्य दो भाइयों में बड़ा था. उसकी एक बहन है. पिता खेतीबाड़ी करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं.

परिजनों ने स्कूली बस के ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि स्कूली बस पर सिर्फ चालक रहता है. कंडक्टर नहीं रखा जाता है. बच्चे खुद से बस से उतरते हैं और अपने आप ही सड़क पार करके घर जाते हैं. अगर बस ड्राइवर बस आगे नहीं बढ़ाता तो घटना नहीं होती और मासूम की जान नहीं जाती. उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है.

(औरंगाबाद से आदित्य कुमार की रिपोर्ट)

