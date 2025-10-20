बिहार विधानसभा चुनाव 2025: रजौली की जनता किसका देगी साथ, 2020 के चुनाव में RJD ने मारी थी बाजी

राजौली विधानसभा सीट बिहार राज्य के नवादा जिले के अंतर्गत आती है. यह सीट अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित है. साल 1951 में रजौली को विधानसभा क्षेत्र बनाया गया था और यहां तब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं. इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और राजद ने चुनाव जीत रखें हैं. इस सीट पर बीजेपी कुल 4 बार चुनाव जीत चुकी है. इसी तरह से राजद ने भी यहां 4 बार जीत हासिल की है. इस सीट पर बीजेपी और राजद के बीच अक्सर कड़ा मुकाबला देखने को मिला है साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार प्रकाश वीर जीते थे.

प्रकाश वीर आरक्षित सीट राजौली से दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए थे. हालांकि इस बार के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने राजद पार्टी से इस्तीफा दे दिया. पार्टी छोड़ने पर प्रकाश वीर में कहा था कि हाल के दिनों में उनकी पार्टी के नेता और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव से अनबन चल रही थी.

विमल राजवंशी को दिया टिकट

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल लोजपा (रामविलास) ने रजौली से विमल राजवंशी को टिकट दिया है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीटें मिली हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी. इस चुनाव में मुख्य मुकाबला दोनों गठबंधन के बीच माना जा रहा है.