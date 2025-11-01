विज्ञापन
मोकामा में जो हुआ... अमित शाह ने NDTV पावरप्ले के मंच से दुलारचंद हत्याकांड को लेकर दिया बड़ा बयान

2025 के चुनाव के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि राजनीतिक रूप से बिहार सबसे ज्यादा जागरूक प्रदेशों में से एक है, बिहार की जनता असली मुद्दों को जानती है और पहचानती है.

मोकामा में जो हुआ... अमित शाह ने NDTV पावरप्ले के मंच से दुलारचंद हत्याकांड को लेकर दिया बड़ा बयान
  • अमित शाह ने पटना में महागठबंधन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राजनीतिक सुरक्षा और अपराध मामलों पर सवाल उठाए
  • मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर अमित शाह ने पुलिस कार्रवाई और चुनाव आयोग की संज्ञान लेने की बात कही
  • अमित शाह ने कहा कि पहले राजनीतिक संरक्षण के कारण हत्या और फिरौती जैसे अपराध बढ़े थे, अब स्थिति बदली है
पटना:

बिहार की राजधानी पटना में सजे NDTV पावरप्ले के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा. साथ ही मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि छिटपुट घटनाएं होती हैं, मोकामा में जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस पर बोला है.

उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है. चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि पहले हत्या करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था. सीएम के साले के घर में बैठकर फिरौती के धंधे होते थे.

वहीं बाहुबलियों को टिकट देने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि ये जेडीयू का मामला है, लेकिन जिस तरह 15 साल तक यहां जगलराज रहा, ढेर सारे झूठे मुकदमे हुए. आज भी आप सभी पार्टियों के कैंडिडेट की सूची उठाकर देख लीजिए, सबसे कम मामले एनडीए प्रत्याशियों के ऊपर हैं.

2025 के चुनाव के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि राजनीतिक रूप से बिहार सबसे ज्यादा जागरूक प्रदेशों में से एक है, बिहार की जनता असली मुद्दों को जानती है और पहचानती है. चुनाव में मुद्दों का बहुत शोर होता है, उसमें से बिहार की जनता मुद्दे चुनती है.

उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों ने जब चुनाव की तिथियां तय हुईं, उसके पहले से ही प्रचार में जुटी हैं. बूथ स्तर से लेकर पटना तक पार्टियों ने अपना कैंपेन किया है, अपनी-अपनी बात पहुंचाने के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम लोगों के लिए परिणाम अच्छा होगा.

