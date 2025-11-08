विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार बोले नीतीश कुमार Vs तेज रफ्तार तेजस्वी... पार्टियों का एंथम बनाने वाले सिंगर्स का मुकाबला, देखें- किसमें कितना दम

बिहार के चुनावी माहौल के बीच NDTV पर पार्टियों के लिए गीत बनाने वाले सिंगर्स का एक रोचक मुकाबला हुआ. 'भोजपुरिया गदर' नामक इस कार्यक्रम में एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनावी गीतें लिखने और गाने वाले सिंगर्स जब आमने-सामने तो माहौल बिल्कुल कव्वाली जैसा हो गया.

Read Time: 2 mins
Share
NDTV पर पार्टियों का एंथम बनाने वाले सिंगर्स का मुकाबला.
पटना:

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण मतदान हो चुका है. अब दूसरे चरण के मतदान में और वोटों की गिनती में महज कुछ दिन ही बाकी है. दूसरे चरण में राज्य की 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. फिलहाल करीब आधे राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है. गली-मोहल्ले, चौक-चौराहों पर अलग-अलग दलों और प्रत्याशियों के प्रचार वाहन चुनावी गीत गाते हुए माहौल बनाने में लगे हैं. चुनाव के समय में आप चाहे कहीं भी हो, नेताओं के लिए बने गाने सुनाई पड़ ही जाते हैं. बिहारी तो और भी गीत-संगीत का चहेता होता है.

झंडे गाड़ देंगे Vs चर्चा है चर्चा....

बिहार में भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बज्जिका, मगही जैसी बिहार की लोकबोलियों में नेताओं के लिए चुनावी गीत पूरे राज्य में सुनाई पड़ रहे हैं. एनडीए की ओर से बिहार बोले नीतीश कुमार, झंडे गाड़ देंगे... सहित कई अन्य गीतें गूंज रही हैं. दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, चर्चा है चर्चा, महागठबंधन की सरकार बनाईए, दनादन नौकरी पाईए जैसी गीतें गूंज रही है.

NDTV के भोजपुरिया गदर में जुटे दोनों तरफ के सिंगर्स

बिहार के चुनावी माहौल के बीच NDTV पर पार्टियों के लिए गीत बनाने वाले सिंगर्स का एक रोचक मुकाबला हुआ. 'भोजपुरिया गदर' नामक इस कार्यक्रम में एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनावी गीतें लिखने और गाने वाले सिंगर्स जब आमने-सामने तो माहौल बिल्कुल कव्वाली जैसा हो गया. बीच में चुनाव आयोग के लिए गीत लिखने वाले संगीतकार ने इस आनंद और मजेदार बना दिया.

देखें जब NDTV पर पार्टियों का एंथम बनाने वाले सिंगर्स का मुकाबला हुआ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Elections 2025, NDA Vs Mahagathbandhan, NDA Vs Mahagathbandhan Bihar, Nitish Kumar Vs Tejashwi Yadav, BJP Vs RJD
Get App for Better Experience
Install Now