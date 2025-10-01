अब NDA की जीत को कोई रोक नहीं सकता... पवन सिंह से मुलाकात कर गदगद दिखे कुशवाहा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए का वोट बंट गया था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में हम इसे रोक देंगे. उन्होंने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के भाजपा में शामिल होने को लेकर कहा कि इससे एनडीए को निश्चित रूप से लाभ होगा. सासाराम में एक वर्कशॉप के उद्घाटन समारोह में भाग लेने आए कुशवाहा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में शाहाबाद का इलाका हो, मगध हो या बिहार का अन्य हिस्सा हो, एनडीए की ही जीत होगी.

राज्यसभा सांसद ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए मजबूत और दुरुस्त रणनीति बना रहा है और उस दिशा में हम लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं. इस बार एनडीए की जीत होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है.

पवन सिंह के आने से एनडीए मजबूत होगा- कुशवाहा

उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया के एक प्रश्न को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी से इनकार करते हुए कहा कि हम एनडीए के पक्ष में सोचते हैं, क्योंकि एनडीए जनता के हित की बात करती है. पवन सिंह के एनडीए में फिर से वापसी पर निश्चित रूप से एनडीए मजबूत होगा. वह हमेशा एनडीए के हक की बात करते हैं.

मंगलवार को पवन सिंह ने दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी. उसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी. पवन सिंह के दिल्ली में एनडीए के नेताओं से मिलने के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है. माना जा रहा है कि मगध और शाहाबाद में कुशवाहा और राजपूतों का वोट एनडीए के पक्ष में गोलबंद होगा.

लोकसभा चुनाव में काराकाट से एनडीए के टिकट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरे थे और पवन सिंह निर्दलीय मैदान में उतर गए, जिससे एनडीए को यह सीट गंवानी पड़ी थी. इसे लेकर कुशवाहा की पवन सिंह से नाराजगी बढ़ गई थी. हालांकि, मंगलवार की दोनों की मुलाकात के बाद नाराजगी दूर हो गई है.

(रोहतास से राजन सिंह की रिपोर्ट...)