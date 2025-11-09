बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार अभियान आज समाप्त हो जाएगा. 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होना है. प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रमुख दलों के दिग्गज नेता मैदान में हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में NDA प्रत्याशी स्नेहलता के समर्थन में जनसभा करेंगे, जबकि अरवल में भी उनकी सभा होनी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में जनसभाएं करेंगे.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चार जिलों सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और मधुबनी में रैलियां करेंगे. विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद और कैमूर में जनसभाएं करेंगे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी किशनगंज और पूर्णिया में दो जनसभाएं करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोह और मोहनिया में NDA प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे.

Bihar Assembly Election Live Updates: