विज्ञापन
विशेष लिंक
56 minutes ago
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार अभियान आज समाप्त हो जाएगा. 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होना है. प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रमुख दलों के दिग्गज नेता मैदान में हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में NDA प्रत्याशी स्नेहलता के समर्थन में जनसभा करेंगे, जबकि अरवल में भी उनकी सभा होनी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में जनसभाएं करेंगे. 

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चार जिलों सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और मधुबनी में रैलियां करेंगे. विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद और कैमूर में जनसभाएं करेंगे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी किशनगंज और पूर्णिया में दो जनसभाएं करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोह और मोहनिया में NDA प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे.

Bihar Assembly Election Live Updates: 

Nov 09, 2025 07:38 (IST)
Link Copied
Share

नीतीश कुमार करेंगे कई रैली

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में जनसभाएं करेंगे. आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है.

Nov 09, 2025 07:37 (IST)
Link Copied
Share

सासाराम में अमित शाह करेंगे रैली

सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में अमित शाह की सभा के लिए प्रशासन ने तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया है. बम निरोधक दस्ते, ड्रोन निगरानी और CCTV कैमरे लगाए गए हैं. सभा NDA प्रत्याशी स्नेहलता के समर्थन में हो रही है. स्नेहलता उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Bihar Elections, Assembly Polls
Get App for Better Experience
Install Now