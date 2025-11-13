विज्ञापन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: भभुआ विधानसभा सीट का रिजल्ट, किसके हाथ लगेगी बाजी

भभुआ विधानसभा सीट पर मतदान के दूसरे चरण में मतदान कराया गया था. इसमें कुल 68.47 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. इस बार का मुख्य मुकाबला राजद और बीजेपी के बीच बताया जा रहा है.

नई दिल्ली:

कैमूर जिले की भभुआ विधानसभा सीट सासाराम लोकसभा क्षेत्र में आती है. कैमूर का जिला मुख्यालय भभुआ ही है. इसलिए यह शहरी सीट है. इस सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान कराया गया था. चुनाव आयोग के मुताबिक भभुआ सीट पर कुल 68.47 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. यहां मतगणना का काम अब से कुछ घंटे बाद ही शुरू हो जाएगा. इस बार भी यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और राजद के बीच ही है. बीजेपी की ओर से भरत बिंद और राजद की ओर से वीरेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में हैं. इस सीट पर 26-26 राउंड में मतगणना कराई जाएगी. 

कौन कौन आजमा रहे हैं चुनावी आखाड़े में दांव

साल 2020 के चुनाव में भभुआ से राजद के भरत बिंद ने बीजेपी की रिकी रानी पांडेय को करीह 10 हजार वोटों के अंतर से हराया था. उस चुनाव में भरत बिंद को 57 हजार 561 वोट और रिंकी रानी पांडेय को 47 हजार 516 वोट मिले थे.लेकिन 2025 विधानसभा के चुनाव में भभुआ की राजनीति फिजा बदल गई है. भरत बिंद पाला बदलकर बीजेपी के खेमे में आ गए हैं. बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दे दिया. वहीं राजद ने इस बार वीरेंद्र कुशवाहा पर भरोसा जताया है. भभुआ में इन दोनों के अलावा पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी के टिकट पर विकास कुमार तिवारी और आम आदमी पार्टी के टिकट पर मोहम्मद अमीरुद्दीन अंसारी भी चुनाव मैदान में हैं. 

भभुआ का चुनावी इतिहास

भभुआ में 1957 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के दुलार चन्द राम विधायक बने थे. वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी के आनंद भूषण पांडे विधायक बने. उनकी मौत के बाद 2018 में हुए उप चुनाव में उनकी पत्नी रिंकी रानी पांडे विधायक चुनीं गईं.वहीं 2020 के चुनाव में इस सीट से राजद के भरत बिंद विधायक चुने गए थे. 

