बिहार में दांव या फिर दुविधा? क्या पिता रामविलास से बड़े 'मौसम' एक्सपर्ट हैं चिराग

बिहार में अगले 6 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी दल अपनी अपनी राजनैतिक घेराबंदी करने में व्यस्त हैं.बिहार में मोटेतौर पर चुनाव दो धड़ों के बीच होता है एनडीए और महागठबंधन.पिछली बार बिहार विधानसभा का चुनाव बिखरा हुआ था, जिसका फायदा आरजेडी वाले महागठबंधन को मिला था.आरजेडी ने सबसे अधिक 75 सीटें पाई थीं, मगर कांग्रेस अपने स्ट्राइक रेट में पिछड़ गई वरना आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती. 020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले 134 सीटों पर लड़ गए थे और जीते केवल एक,मगर 5.7 फीसदी वोट लाकर जेडीयू का गणित बिगाड़ दिया था और जेडीयू 44 सीटों पर सिमट गई थी.उस वक्त चिराग ने बीजेपी से 30 के आसपास सीटें मांगी थी, जो नहीं मिला था और वे अकेले लड़े थे.उपेन्द्र कुशवाहा भी अलग लड़े थे. वो बीएसपी और ओवैसी की पार्टी के साथ एक नया फ्रंट बना कर लड़े थे.मुकेश सहनी जरूर एनडीए के साथ थे, मगर इस बार वे तेजस्वी यादव के साथ हैं.लोकसभा चुनाव में चिराग एनडीए के साथ थे. पांच सीटें मिली थीं और उन्होंने सभी सीटों पर सफलता पाई.

लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी को 6.5 फीसदी वोट मिले थे.इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जेडीयू के साथ-साथ चिराग, मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा भी हैं.इस बार लोक सभा चुनाव के बाद केन्द्र में मंत्री पद और 5 सांसदों के साथ चिराग का कद काफी बढ़ा है और बीजेपी उनके साढ़े 6 फीसदी वोट को खोना नहीं चाहती इसलिए सीटों के सौदेबाजी में चिराग पिछली बार की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं.सूत्रों की मानें तो चिराग इस बार 40 से अधिक सीटें चाहते हैं और उनको लगता है कि बिहार में सत्ता की चाभी शायद उनके ही हाथों में हो.

Raipur, Chhattisgarh: Union Minister Chirag Paswan says, "I have said that I don't see myself in central politics for too long. The reason I entered politics has always been Bihar and the people of Bihar. My vision is 'Bihar First, Bihari First.' I want my state to stand on par… pic.twitter.com/NBRZ0MnIRS