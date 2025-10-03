बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, बीजेपी 4 अक्टूबर को करेगी सीट बंटवारे पर चर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) जोरदार तैयारी में जुट गई है. दशहरा खत्म होते ही पार्टी सीटों के बंटवारे पर चर्चा करने की शुरुआत करने वाली है. खबरों के मुताबिक बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की दो दिन की बैठक कल से पटना में होनी है. इसके बाद अगले-दो तीन दिनों में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों पर चर्चा शुरू करेगी.

बिहार बीजेपी की 4-5 अक्तूबर को पटना में बैठक होगी. बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल की मौजूदगी में बैठक होगी. इस बैठक में बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा रहेंगे. इस बैठक में बीजेपी अपनी सीटों और कैंडिडेट पर चर्चा करेगी. पटना की बैठक के बाद दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होगी. बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी.

सहयोगी दलों से सीट पर चर्चा

इसी बीच, बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा करेगी. इसपर दिल्ली में सभी दलों के बीच बातचीत होगी. बीजेपी चिराग पासवान, हम नेता जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी. सीट शेयरिंग के बाद ही ये अंतिम फैसला होगा कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी.

गौरतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. चुनाव आयोग की टीम शनिवार को बिहार के दौरे पर जा रही है. माना जा रहा है कि इसके कुछ दिनों बाद राज्य में चुनावी बिगुल बज सकता है. अभी महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. 243 सीटों के लिए मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है. प्रशांत किशोर भी जन सुराज दल के जरिए चुनावी मुकाबले में ताल ठोक रहे हैं.