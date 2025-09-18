खगड़िया: 35 मिनट तक कीचड़ में फंसी तेजस्वी की गाड़ी, ट्रैक्टर से खींचना पड़ा, सामने आया वीडियो

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता इन दिनों 'बिहार अधिकार यात्रा' पर अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं. गुरुवार को वो खगड़िया जिले में थे. जहां उन्होंने अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज करते हुए कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह बिहार कई बार आए, लेकिन बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कुछ नहीं बोला है. हालांकि खगड़िया पहुंचे तेजस्वी यादव को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा, जब तेज बारिश के कारण उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई. इस कारण तेजस्वी की गाड़ी करीब 35 मिनट तक कीचड़ में फंसी रही.



बाद में तेजस्वी की गाड़ी को कीचड़ से निकालने के लिए ट्रैक्टर का सहारा भी लेना पड़ा. इस दौरान नजारा कुछ ऐसा सामने आया, जिसमें तेजस्वी का हेलीकॉप्टर पीछे खड़ा है, बीच में तेजस्वी की गाड़ी कीचड़ में फंसी है, जिसे एक ट्रैक्टर से खींचकर निकाला जा रहा है.

खगड़िया में तेज बारिश के कारण कीचड़ में फंसी तेजस्वी की गाड़ी

दरअसल गुरुवार को खगड़िया पहुंचे तेजस्वी यादव का राजद जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव ने भव्य स्वागत किया. लेकिन तेजस्वी जब किसी दूसरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना निकलने लगे, तभी तेज बारिश होने लगी. जिससे हैलीपेड के पास कीचड़ में तेजस्वी यादव की गाड़ी फंस गई. भारी बारिश के बीच कीचड़ में गाड़ी फंसे होने के कारण तेजस्वी करीब 35 मिनट तक गाड़ी में भी फंसे रहे.

बाद में टैक्टर की मदद से तेजस्वी की गाड़ी को खींचकर बाहर निकाला गया. हालांकि देरी और खराब मौसम के कारण तेजस्वी यादव ने पटना जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया.

अमित शाह के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगाः तेजस्वी

बिहार अधिकार यात्रा के दौरान आज खगड़िया पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि अमित शाह और मोदी बिहार में बहुत बार आए, लेकिन दोनों में से कोई भी एक बार भी बिहार को विशेष राज का दर्जा देने की मांग कभी कुछ नहीं बोला. इसीलिए आज बेगूसराय आए हैं तो अमित शाह को आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये NDA के 17 साल के शासन में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी और लालची वाली सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी.

