जनता बदलाव के मूड में, इस बार होगी लैंडस्लाइड विक्ट्री : तेजस्वी यादव

बिहार में आज राजनीतिक पारा काफी चढ़ा रहा, जहां एक ओर तेजस्वी यादव अपनी 'बिहार अधिकार यात्रा' पर थे, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राज्य में मौजूद थे. अमित शाह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और रोहतास और बेगूसराय में बीजेपी के संगठन की बैठकों में हिस्सा लिया.

तेजस्वी यादव का दावा: "जनता बदलाव चाहती है"

अपनी यात्रा के दौरान मिले जनसमर्थन से उत्साहित तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार की जनता 20 साल पुरानी एनडीए सरकार से परेशान हो चुकी है और अब बदलाव चाहती है. उन्होंने कहा, "जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर जात और हर धर्म के लोग साथ दे रहे हैं। भ्रष्ट सरकार से लोग परेशान हैं, अब बदलाव का समय है."

तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि इस बार बिहार में आरजेडी को बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि लोग अपराध और भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं.

अमित शाह-नीतीश कुमार की मुलाकात पर तंज

अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात पर तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "अब इनकी मुलाकातों से कुछ नहीं होने वाला." उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह सिर्फ वोट मांगने के लिए बिहार आते हैं, जबकि उन्हें राज्य की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है.

तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा, "बिहार में बाढ़ है, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं. फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में." उनका कहना है कि जनता अब परिवर्तन के मूड में है और कोई भी राजनीतिक समझौता इस पर फर्क नहीं डालेगा.



