विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार चुनाव से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली Y प्लस सिक्योरिटी, वजह खास है

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने हाल ही में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. वह उपेंद्र कुशवाहा से भी मिले थे. माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में बीजेपी पवन सिंह को कैंडिडेट बना सकती है. 

Read Time: 2 mins
Share
बिहार चुनाव से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली Y प्लस सिक्योरिटी, वजह खास है
भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा.
  • भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को हाल ही में बढ़ते सुरक्षा खतरे के कारण प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.
  • पवन सिंह जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी.
  • पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

भोजपुरी स्टार पवन सिंह को प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. सवाल यह है कि पवन सिंह को ये सुरक्षा क्यों मिली. तो बता दें कि सूत्रों के मुताबिक, हाल के दिनों में बढ़ते विवादों और सुरक्षा खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. बता दें कि हाल ही में पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं. पिछले दिनों वह दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और उपेंद्र कुशवाहा से भी उन्होंने मुलाकात की थी. माना जा रहा है कि वह बिहार चुनाव भी लड़ सकते हैं. बिहार चुनाव में बीजेपी  पवन सिंह को कैंडिडेट बना सकती है. 

ये भी पढ़ें- अक्षरा, पवन सिंह से लेकर खेसारी लाल तक, बिहार चुनाव से पहले जान लीजिए कौन कितना अमीर

बाबा खान के गुंडों ने पवन सिंह को दी थी धमकी

बता दें कि सितंबर महीने में ही पवन सिंह को धमकी मिली थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. बाबा खान के गुंडों ने पवन सिंह को धमकी दी थी. वीडियो जारी कर उन्होंने कहा था- दम है तो बाबा खान के सामने आकर कुछ बोलकर दिखाओ. इसी खतरे को देखते हुए पवन सिंह को अब वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है.

बिहार चुनाव में दम दिखाएंगे पवन सिंह

पवन सिंह बीजेपी के खेमे से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं. इससे पहले उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था. इससे बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा था. अब बीजेपी ने उनको अपने पाले में कर लिया है. पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. 

क्या होती है Y+ सुरक्षा और किसे मिलती है?

वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी एक वीआईपी सुरक्षा कवच है. इसमें 11 सुरक्षाकर्मी शामिल रहते हैं. इनमें 2 से 4 कमांडो, पुलिस कर्मी और 2 निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) शामिल रहते हैं. उन लोगों को ये सुरक्षा दी जाती है, जिनकी जान को थकरा बहुत ज्यादा होता है. यह सुरक्षा वाई श्रेणी से ऊपर और जेड श्रेणी से नीचे मानी जाती है.  इसमें CRPF, CISF के कमांडो शामिल होते हैं. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pawan Singh, Bhojpuri Star Pawan Singh, Pawan Y Plus Security, Pawan Singh Security, Who Is Pawan Singh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com