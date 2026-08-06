हद हो गई! बिहार के अस्पताल में फ्रैक्चर पैर पर प्लास्टर की जगह बांध दिया कार्टून, CS ने दिए जांच के आदेश

बिहार के बेगूसराय से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सड़क हादसे में घायल एक युवक के पैर का इलाज प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय लकड़ी कुट बांधकर किए जाने का दावा किया जा रहा है. खास बात यह है कि यह मामला किसी निजी अस्पताल का नहीं, बल्कि एक सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही इस अस्पताल का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था.

पैर में कूट बांधकर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया

जानकारी के अनुसार वीडियो मंझौल रेफरल अस्पताल का है, जहां सड़क हादसे में घायल एक युवक को समुचित इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. लेकिन मौजूद डॉक्टर ने उसके पैर में कूट(कार्टून) बांधकर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसका वीडियो किसी परिजन ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. अब इस मामले में सिविल सर्जन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है. सिविल सर्जन ने बताया कि कर्मियों के कमी के कारण कभी-कभी ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं. वही, इस मामले में मंझौल अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अभिनव प्रियदर्शिनी ने बताया की आर्थो के डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे और ड्रेसर भी नहीं था. मेडिकल साइंस में ऐसा करना गलत भी नहीं है. कई बार जान बचाने के लिए इमोलाईजेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है. लेकिन मंझौल अनुमंडल अस्पताल में कर्मियों की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है इसके लिए कई बार विभाग को पत्राचार किया गया है.

दरअसल, यह पूरा मामला 15 जुलाई की शाम करीब 8 बजे का है. नावकोठी थाना क्षेत्र के महेशवाड़ा गांव निवासी कृष्ण कुमार बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान हरसाइन पुल के पास उनका सड़क हादसा हो गया, जिसमें उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया. आरोप है कि वहां डॉक्टरों ने पैर में प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) लगाने के बजाय कार्टन/गत्ते का सहारा देकर उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया. इस घटना का वीडियो 3 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे.

'ना तो डॉक्टर है ना ड्रेसर है'

जब इस संबंध में अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी अभिनव प्रियदर्शी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पैर फ्रैक्चर होने के बाद ब्लड रोकने के लिए और प्राथमिक उपचार के लिए कार्टून लगाया जाता है. यह मेडिकल साइंस में गलत नहीं है. साथ ही उस वक्त ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अस्पताल में नहीं थे और ड्रेसर भी नहीं था. इस कारण से ऐसा किया गया. अब सवाल उठता है जब करोड़ों से बने इस अनुमंडलीय अस्पताल में एक फ्रैक्चर का इलाज संभव नहीं है और प्रभारी भी मान रहे हैं कि ना तो डॉक्टर है ना ड्रेसर है तो फिर स्वास्थ्य विभाग कैसे कम कर रहा है या सहज समझा जा सकता है .

ये भी पढ़ें : JPSC प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत के लिए बनी 11 लोगों की कमेटी, वकील और एक्सपर्ट भी शामिल