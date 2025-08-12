विज्ञापन
बगहा: गश्त के दौरान बाघ ने वनकर्मी पर किया हमला, साथियों ने डंडों से बचाई जान... देखें VIDEO

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से चार लोग एक बाघ की डंडे से पिटाई कर रहे हैं.

बगहा: गश्त के दौरान बाघ ने वनकर्मी पर किया हमला, साथियों ने डंडों से बचाई जान... देखें VIDEO
  • बगहा में वनकर्मी की गश्त के दौरान बाघ ने हमला कर उसे पकड़ लिया था
  • वनकर्मियों ने डंडों से बाघ पर हमला कर अपने साथी की जान बचाई और बाघ को घायल किया
  • इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें चार लोग बाघ को डंडों से मारते हुए दिख रहे हैं
बगहा:

बिहार के बगहा में एक वनकर्मी की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब गश्त के दौरान बाघ ने उसे धर दबोचा. हालांकि, इस दौरान वहां मौजूद उसके साथी बाघ से उसकी जान बचाने के लिए आगे आए. वनकर्मी के साथियों ने अपने डडों को ही अपना हथियार बना लिया और बाघ पर हमला कर दिया. 

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से चार लोग एक बाघ की डंडे से पिटाई कर रहे हैं. इस वजह से बाघ ने उनके साथी को छोड़ दिया और ऐसे वनकर्मी की जान बच पाई लेकिन इस वजह से बाघ घायल हो गया. 

इस घटना के बाद से वनकर्मियों और गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. हालांकि, इससे पहले भी बाघ ने कई लोगों को अपना निशाना बनाया है. (बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट)

