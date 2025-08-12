बगहा: गश्त के दौरान बाघ ने वनकर्मी पर किया हमला, साथियों ने डंडों से बचाई जान... देखें VIDEO

बिहार के बगहा में एक वनकर्मी की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब गश्त के दौरान बाघ ने उसे धर दबोचा. हालांकि, इस दौरान वहां मौजूद उसके साथी बाघ से उसकी जान बचाने के लिए आगे आए. वनकर्मी के साथियों ने अपने डडों को ही अपना हथियार बना लिया और बाघ पर हमला कर दिया.

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से चार लोग एक बाघ की डंडे से पिटाई कर रहे हैं. इस वजह से बाघ ने उनके साथी को छोड़ दिया और ऐसे वनकर्मी की जान बच पाई लेकिन इस वजह से बाघ घायल हो गया.

इस घटना के बाद से वनकर्मियों और गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. हालांकि, इससे पहले भी बाघ ने कई लोगों को अपना निशाना बनाया है. (बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट)