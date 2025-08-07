दिल्ली-सीतामढ़ी के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें ट्रेन का शेड्यूल और रूट

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार राज्य के लोगों को एक और तोहफा देने जा रही है. यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर अब सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच अत्याधुनिक एवं विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होगा. पूर्व मध्य रेलवे (ECR) से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.

कब- कब चलेगी ट्रेन?

रेलवे बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार अभी ट्रेन का संचालन हफ्ते में सिर्फ एक दिन किया जाएगा. दिल्ली से ट्रेन शनिवार को रवाना होगी और रविवार को सीतामढ़ी पहुंचेगी. जबकि सीतामढ़ी से ट्रेन रविवार को चलेगी और सोमवार को दिल्ली पहुंचेगी. यह ट्रेन (दिल्ली- सीतामढ़ी- 14048) दिल्ली से दोपहर 2 बजे रवाना होगी और रविवार सुबह 10:45 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी. वापसी में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन (सीतामढ़ी-दिल्ली 14047) रविवार रात 10:15 बजे सीतामढ़ी से रवाना होगी और सोमवार रात 10:40 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

इन रूटस से होकर गुजरेगी ट्रेन

दिल्ली- सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन- गाजियाबाद, टुंडला, कानपुर, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, सिसवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल और बैरगनिया होते हुए गुजरेगी.

बिहार के लिए 7वीं अमृत भारत ट्रेन

देशभर में अभी करीब 14 अमृत भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से 6 अमृत भारत ट्रेन बिहार से चल रही हैं. इसमें दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल से दरभंगा, मुंबई एलटीटी-सहरसा, सहरसा से मुंबई एलटीटी, राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली, नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल, दरभंगा से गोमती नगर, गोमती नगर से दरभंगा, मालदा टाउन से गोमती नगर, गोमती नगर से मालदा टाउन, बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार टर्मिनल से बापूधाम मोतिहारी ट्रेन चल रही है. सीतामढ़ी से दिल्ली और दिल्ली से सीतामढ़ी के बीच इस ट्रेन के परिचालन शुरू होने के बाद से बिहार से कुल सात अमृत भारत ट्रेन चलने लगेंगी.

20 कोच की ट्रेन में किफायती दरों में होगी यात्रा

इस ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे जिसमें से 11 जनरल और 8 स्लीपर होंगे. ट्रेन 1100 किलोमीटर की यात्रा 20 घंटे 45 मिनट में पूरी करेगी. इस ट्रेन के शुरू होने से बड़ी संख्या में प्रवासी और कामगार लोगों को लाभ मिलेगा. वह किफायती दरों में सुविधाजनक और आरामदायक तरीके से यात्रा कर सकेंगे.