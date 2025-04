अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा पिताजी ही रहेंगे CM फेस: निशांत कुमार

बिहार चुनाव को लेकर आज दिल्‍ली में मंथन हुआ. आरजेडी नेता तेजस्‍वी यादव आज दिल्‍ली पहुंचे और कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी समेत कई नेताओं से बातचीत हुई. इस दौरान महागठबंधन में मुख्‍यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर भी मंथन हुआ. इधर, पटना में मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी पिता के नेतृत्‍व में चुनाव लड़ने की अपील कर डाली.

सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'पिताजी के नेतृत्‍व में चुनाव लड़ें और हमारी सरकार बनाएं. अमित शाह अंकल बिहार आए उन्‍होंने भी कहा कि पिताजी ही सीएम फेस रहेंगे. फिर सम्राट चौधरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार 15-15 साल से हमारे साथ हैं.'

"Amit Shah uncle has made it clear that Nitish Kumar be leader of NDA in Bihar."



