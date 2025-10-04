केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के बेगूसराय के सांसद ने कहा है कि मुख्यमंत्री राज्‍य में नीतीश कुमार और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार के में शिक्षा के स्‍तर को बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं. उन्‍होंने यह बात रविवार को उस समय कही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 62,000 करोड़ से नई योजनाओं को लॉन्‍च किया है. कई योजनाओ के तहत ही पीएम मोदी ने बिहार की नई मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी शुभारंभ किया है. इसके तहत पांच लाख स्नातकों को दो वर्षों तक 1,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा.

लगातार योजनाओं की घोषणाओं

मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार लगातार योजना पर योजना की घोषणा कर रहे हैं. आज एक बार फिर ग्रेजुएट छात्र-छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री निश्‍चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ किया गया. इस योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहें. उन्‍होंने बताया कि इस योजना का फायदा लेने के लिए 20 से 25 वर्ष की आयु तक के छात्र-छात्राएं फॉर्म भर सकते हैं.

बेटी के जन्‍म से लेकर शिक्षा तक फ्री

योजना के शुभारंभ के मौके पर कंकौल स्थित प्रेक्षा गृह में कार्यक्रम आयोजित की गई जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विधायक कुंदन कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार समिति लोग मौजूद रहे कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या यह लक्ष्य रहा है कि बिहार के बेटे-बेटियों की शिक्षा दर कैसे बढ़े और आगे कैसे बढ़े. गिरिराज सिंह ने बताया कि बेटी के जन्म लेने से लेकर एमए करने तक की पढ़ाई में छात्रवृत्ति मिलती है और पढ़ाई पूरी तरह से फ्री है.

छात्रों को मिलेगा जेब खर्च

उनका कहना था कि आज जो यह शुरुआत की गई है उसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर कुशल यूनिवर्सिटी खुलेगी. इसके खुलने से जो बच्चे 12वीं पास करेंगे वह आगे की शिक्षा के लिए मां-बाप को तंग नहीं करेंगे. साथ ही उन्‍हें पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने 1000 रुपये भी दिए जाएंगे. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि 12वीं से ग्रेजुएश तक के बच्चों को इसका फायदा मिलेगज्ञ. गिरिराज सिंह का कहना था कि यह काफी अच्छी बात है कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जेब खर्च दिया जा रहा है. इस पैसे से वो कंपटीशन की तैयारी कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे. गिर‍िराज सिंह ने इसे काफी अच्छी योजना बताया और उम्‍मीदें जताईं कि इससे शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा. साथ ही कंपटीशन की भावना भी जागेगी.



